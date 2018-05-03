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Öğrenciler Çanakkale’den Döndü

Battalgazi Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi için gönderilen öğrenciler ve belediye personeli, Malatya’ya döndü. Geziye katılanlar, başta Çanakkale Şehitliği’ni ve ardından da Bursa’nın tarihi mekânlarını gezdi.

Öğrenciler Çanakkale’den Döndü

Battalgazi Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi için gönderilen öğrenciler ve belediye personeli, Malatya’ya döndü. Geziye katılanlar, başta Çanakkale Şehitliği’ni ve ardından da Bursa’nın tarihi mekânlarını gezdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 06:00
Öğrenciler Çanakkale’den Döndü

Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan okullardaki başarılı öğrenciler ile birlikte bazı belediye personeli, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere Çanakkale ve Bursa’nın tarihi yerlerine yönelik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere Çanakkale ve devamında ise, Bursa ilinin tarihi mekânlarını gezen öğrenciler ve belediye personeli, gezi dönüşü gezinin son derece verimli geçtiğini belirttiler.

Çanakkale Şehitliği’nin her adımında duygusal anların yaşandığı ve şehitler için duaların yapıldığı gezide, rehberler tarafından önemli bilgiler verildi. Gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan Hacı Ahmet Akıncı Lisesi öğrencilerinden Ramazan Yazgan, Çanakkale Şehitliğini görünce çok duygulandığını belirterek, “Bizim atalarımızın neler yaptıklarını gördük. Bunlara rağmen bizim bu kadar rahat bir hayat sürebildiğimiz bu zamanda, onlara borcumuzu kelimelerle anlatamayız, onlara çok borcumuz var. Böyle bir projede yer aldığım için ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizlere atalarımızın savaştıkları yerleri görme fırsatı veren Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her Türk gencinin kesinlikle buraya gelip, buraları görmesi ve bu ortamı, bu duyguyu yaşaması lazım” diye konuştu.

BİZLER İÇİN ÖDENMİŞ BEDELLER VAR

Malatya Lisesi öğrencilerinden Mahmut Savaş da, “Bedel ödeyen atalarımızın, ecdatlarımızın verdiği uğraşları gördüm. Buraya gelirken aklımda birçok soru işareti vardı. Buraları gördükten sonra kendimden emin bir şekilde vatanım için, kendim için daha çok çalışacağım. Çünkü zamanında buralarda ödenen bedellere tekrar dönmemek ve bu zor durumlara düşmemek için vatanım, milletim için ne gerekiyorsa yapmam gerektiğini öğrendim. Şehitlerimize karşı borçlu olduğumu hissediyorum. Şuan onların sayesinde rahat ve özgür bir şekilde geliyorum buralara. Burada bizler için ödenmiş bedeller var. Torunları için, dini için, devleti için ve bayrağı için savaşan insanlarımız olduğu için rahat bir şekilde geziyoruz. Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere buralarda olmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geziye katılanlardan Şerife Erol ise, Çanakkale’yi daha önce hiç görmediğini belirterek, “Daha önce hiç gelmedim. Burayı gezdikten sonra çok farklı bir hava var, tarih kokuyor. Türkiye'nin her yerinden şehitler var. Hepimizin ataları burada. Buraları görmeyenlerin mutlaka buraya gelerek buradaki o ruhu görmelerini istiyorum” dedi.

GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

Gezinin düzenlenmesinden dolayı Battalgazi belediye başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Burak Karataşçıda, “Çok güzel tarih kokan bir şehrimiz Çanakkale. Daha önce hiç gezmemiştim, belirli kitaplara okumuştum. Toplamda 5 yüz 66 bin altı 143 şehit verdik biz burada. Kelimeler kifayetsiz kalır ya buradaki duyguları kelimelere dökmek imkansız. Herkesin kesinlikle görmesi gerektiği bir yer. Bizleri buraya gelmek için imkan sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederim” diye konuştu. (Bülten)

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