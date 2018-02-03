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“OĞLUMU İSTİYORUM”

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Malatyalı Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Anne Serpil Canbay’ın “Oğlumu istiyorum, oğlumu göstersinler bana, oğlumu göreceğim” sözleri yürekleri dağladı.

“OĞLUMU İSTİYORUM”

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Malatyalı Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Anne Serpil Canbay’ın “Oğlumu istiyorum, oğlumu göstersinler bana, oğlumu göreceğim” sözleri yürekleri dağladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:22
“OĞLUMU İSTİYORUM”

Henüz 23 yaşındaydı, Malatyalı Sözleşmeli Er Miraç Gürhan.  Hakkari Çukurca’da hain terör saldırısında şehit düştü. Ailesi, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Er Miraç Gürhan bekardı, ailenin tek erkek evladıydı. Annesinin feryatları cenaze törenine katılanların yüreğini dağladı. “Oğlumu istiyorum, oğlumu göstersinler bana” diye ağıtlar yakan anne Serpil Canbay zaman zaman ayakta durmakta güçlük yaşadı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın cenazesi dün düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Malatya Şehit Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban,2. Ordu Kurman Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu,  AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen kıldırdı. Şehidin Babası Yasin Gürhan, Annesi Serpil Canbay, kız kardeşi Didem Gürhan ve yakınları ayakta durmakta zorluk çekerken, Anne Serpil Canbay’ın “Oğlumu istiyorum, oğlumu göstersinler bana, oğlumu göreceğim” sözleri yürekleri dağladı. Cenaze marşı ve tekbirlerle top arabasında Garnizon Şehitliğine getirilen Şehit Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın naaşı gözyaşları içerisinde ve dualarla toprağa verildi. Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade etmişti.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTMalatyalı Sözleşmeli Er Miraç Gürhan
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