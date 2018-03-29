ÖDÜLLÜ PROJE HAYATA GEÇİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemini, geçtiğimiz yıl ilk olarak Orduzu Tabiat Parkında hizmete sunmuştu. Sistem bu yıl kent genelinde 5 noktaya daha kuruldu. 6 noktada toplam 132 bisikletle ulaşım artık daha kolay olacak. Sistem için 6 noktaya akıllı park ünitesi kuruldu. 7/24 kameralarla izlenilen ünitelerde bisikletler kredi kartı veya kent ulaşım kartları kullanılarak kiralanabiliyor. Bilgisayar entegreli kilit sistemine okutulan kartlarla beğenilen bisiklet yerinden çıkarılarak kullanılabiliyor.

Sistemde ilk 30 dakika ücretsiz olup, 1 saati 1 TL, 2 saati 2 TL, 3 saati 4 TL, 3 saat üzeri her saat için yine 4 TL olarak ücretlendirilecek.



"Zamanla istasyon sayılarını artıracağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Nikah Sarayı bölgesinde kurulan Akıllı Bisiklet İstasyonunda incelemelerde bulunarak, bisiklet sürdü. Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bisikletin insan sağlığının yanı sıra temiz çevre için de büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Gelişmiş ülkelerde bisiklet kullanımının çok fazla olduğuna dikkat çeken Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için uygulamaya koyduğumuz proje Malatya’mızın değişik bölgelerinde hizmet vermeye başladı. Amacımız insanların hareket kabiliyetini artırarak, spor yapmalarını sağlamak. Bir diğeri de çevreci uygulamaları hayata geçirmek. Sistem 2 Nisan Pazartesi günü tam kapasiteyle hizmet verecek. Orduzu Tabiat Parkında 20, Nikâh Sarayında 24, Sevgi Parkında 20, Spor ve Yaşam Merkezinde 28, Yeşilyurt-Tecde Saat Kulesinde 20, Yeşilyurt’ta 20 olmak üzere toplam 132 bisiklet sistem içerisinde kullanılabilecek. Ancak şu an için 100 bisikletle başlayacak. Malatyalılar istasyonlarda kredi kartı veya kent ulaşım kartlarını okutarak istedikleri bisikletleri alarak gidebilecekler. Sistemde ilk 30 dakika ücretsiz, 30 dakika ve üstü ise çok cüzi rakamlar. Malatya’mız bu tür yeniliklere her zaman öncülük ediyor. Bu bilincin ortaya çıkması için Malatya’mızda istasyon sayılarımızı artıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ödüllü proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin MABİS projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen ‘Aklın Yolu Akıllı Yollar’ proje yarışmasında ‘Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı’ projeleri ile birlikte ödüle layık görülmüştü. busabahmalatya.com



