Ödüllü proje gençlere sunuldu

Malatya'daki Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli, 81 ilden gelen gençlere sunuldu.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde öğrenci, bölge sorunları, ve çözümleri, Türk gençliğinin beklentileri gibi birçok konuyu Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'nde konuştu. Malatya’da düzenlenen ve 3 gün süren zirveye AK Parti İstanbul Milletvekili RumeysaKadak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katıldı.

Zirvede gerçekleşen "Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturma" oturumunda yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’ye örnek ve model olan ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli’ni gençlere sundu. İnönü Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Vehbi Bayhan ile birlikte sunum yapan Bilgi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kılavuz Gençlik Modeli, zirveye katılan gençler tarafından çok beğenildi.