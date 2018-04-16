ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen turnuvada sporcularla bir araya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, turnuvaya katılan sporculara ve ailelerine başarı dileklerini sundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a günün anısına Yeşilkonak kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri hediye etti. Turnuvanın amacı ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, zeka gelişimi ve stratejik düşünmeye önemli katkısı bulunduğu bilim adamları tarafından açıklanan satrancın erken yaşlarda öğretilmesi ve öğrenilmesine destek vermek amacıyla düzenledikleri 4.Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvasına gösterilen ilgi ve alakanın kendilerini onurlandırdığını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çocukların gelişim süreçlerindeki ‘düşünme ve sorgulama yeteneklerinin’ güçlenmesine büyük katkı sağlayan satranç gibi akıl oyunlarına büyük destek verdiklerini ifade ederek “Malatya ve Yeşilyurt’un kültürel, sportif ve sanatsal yönden hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına Yeşilyurt Belediyesi olarak çok sayıda ulusal ve uluslar arası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. Yeşilyurt, kültürel, eğitim ve sportif organizasyonların merkezi olmuştur. Kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle ortaklaşa paneller, konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve turnuvalar düzenleyerek hem kentimizin tanıtımına katkı yapıyoruz hem de kentimizin kültürel yönden daha iyi noktaya ulaşması adına çaba sarf ediyoruz. 2015 yılından beri sürdürdüğümüz ‘Bir Gülücük Yeter’ projemiz kapsamında ilkokul birinci sınıflarda okuyan öğrencilerimize dört yıl içerisinde 24 bin 500 adet satranç takımı hediye ettik. Bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz Yeşilyurt Ulusal Satranç Turnuvamıza katılan sporcularımız bir yandan yarışırken diğer yandan stratejik düşünerek zihinsel yaratıcılıklarını ortaya koydular. Beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvamızda dereceye giren sporcularımıza toplam 16 bin TL para ödülünün yanı sıra katılım belgeleri ve madalyalarını takdim edildi. Turnuvamıza katılmak için ülkemizin farklı kentlerinden gelen sporcularımızı ve kıymetli aile mensuplarını Malatya ve Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonun hayata geçmesinde aylardır çok yoğun bir şekilde çalışan Satranç Federasyonu İl Temsilciliğimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir ile Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise, amatör spor branşlara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

“Aklına Sağlık” sloganıyla özdeşleşen ve ülke çapındaki satranç severlerin dikkatini çekmeyi başaran Yeşilyurt Satranç Turnuvasında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, turnuvanın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere Satranç İl Temsilciliğine, hakemlere, antrenörlere ve erken yaşlarda satranç sporuna ilgi duyup yarışmalara katılan sporculara teşekkürlerini sundu.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Yardımcısı Şahin yarışmalara il dışından katılan sporcu ve ailelerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederken, turnuvanın düzenlendiği Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezini tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile iki gün boyunca yarışmacıları ağırlayan Sanat Merkezi Müdürü Çoşkun Karaağaç ve personellere teşekkür etti.

Beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara 16 bin TL para ödülüyle birlikte katılım belgeleri ve madalyaları dağıtıldı.