ODA BAŞKANLARI ÇAKIR’A ZİYARETTE BULUNDU

Oda seçimlerini bitirdiklerini ve bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Tüm Oda başkanlarımızla birlikte Şehr-ül Emin, olan belediye başkanımızı ziyarete geldik” şeklinde konuştu.

MALATYA HERKESİN ŞEHRİ

Yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan ve Oda başkanlarını kutlayan Başkan Çakır, Malatya’nın herkesin şehri olduğunu belirterek, Malatya’yı geliştirip büyütmenin yöneticilerin görevi olduğunu söyledi. Malatya ile ilgili hedeflerin büyük olması gerektiğini de kaydeden Çakır, “Önemli olan seçim atmosferinden çabuk çıkarak, çalışmalara devam etmektir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeni seçilen bütün başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şevket Başkanımızın şahsındaziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com