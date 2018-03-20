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ODA BAŞKANLARI ÇAKIR’A ZİYARETTE BULUNDU

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde ESKKK Başkanı Ali Evren ve Meslek Odaları başkanları ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ODA BAŞKANLARI ÇAKIR’A ZİYARETTE BULUNDU

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde ESKKK Başkanı Ali Evren ve Meslek Odaları başkanları ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a nezaket ziyaretinde bulundu.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:54
ODA BAŞKANLARI ÇAKIR’A ZİYARETTE BULUNDU

Oda seçimlerini bitirdiklerini ve bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Tüm Oda başkanlarımızla birlikte Şehr-ül Emin, olan belediye başkanımızı ziyarete geldik” şeklinde konuştu.

MALATYA HERKESİN ŞEHRİ

Yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan ve Oda başkanlarını kutlayan Başkan Çakır, Malatya’nın herkesin şehri olduğunu belirterek, Malatya’yı geliştirip büyütmenin yöneticilerin görevi olduğunu söyledi. Malatya ile ilgili hedeflerin büyük olması gerektiğini de kaydeden Çakır, “Önemli olan seçim atmosferinden çabuk çıkarak, çalışmalara devam etmektir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeni seçilen bütün başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şevket Başkanımızın şahsındaziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
ŞEVKET KESKİNAhmet çakır
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