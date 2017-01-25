Bozuk olan ve sürekli problem yaşanan Yaya Sokak’ın yolu sonunda tamir edildi. Yollarının yapılmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden sokak sakinleri, sorunlarını dile getirdiği için BUSABAH’a teşekkür ettiler.

Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde yer alan Yaya Sokak’ının içler acısı durumunu 20 Ocak Cuma günü “Yol mu, köstebek yuvası mı?” başlığıyla dile getirmiş, sokakta ikamet eden vatandaşların yolla ilgili tepkilerini duyurmuştuk. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra ilgili belediye harekete geçti ve vatandaşların tepki gösterdiği sokak yolunu tamir etti. Sokaklarının uzun zaman sonra tamir edilmesini değerlendiren sokak sakinleri ise BUSABAH’a konuştular.

“GAZETENİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Vatandaşlar, yol problemlerini duyurduğu için gazetemize teşekkür ederek, “Yolumuz neredeyse 3,5 aydır bozuk bir vaziyetteydi. MOTAŞ otobüsleri başta olmak üzere, araçların geçiş güzergahı bu sokak yolunda oluyordu. Bu nedenle yolumuz köstebek yuvasına dönüşmüştü. Bizler defalarca şikâyet etmemize rağmen ilgili belediye yolumuzu tamir etmedi. Ve son çare olarak da gazetenize konuşmayı uygun gördük. Siz haberi yaptıktan bir süre sonra ekipler geldi ve yolumuzu tamir ettiler. Bizler ekiplere ve gazetenize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL