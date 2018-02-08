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O YOL GENİŞLETİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü – Eski Malatya arasındaki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

O YOL GENİŞLETİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü – Eski Malatya arasındaki yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:42
O YOL GENİŞLETİLİYOR

Çok dar olan ve Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Arıtma Tesisi gibi birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan yol, ulaşım planlamasında sahil yolu projesine bağlanan yollardan biri olacak.

8 KM UZUNLUĞUNDA

Toplam uzunluğu 8 kilometre olan 6 metre genişliğindeki yol, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 metre genişliğine çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl 2.7 kilometrelik bölümü genişletilen yolda, hava şartlarının uygun olması nedeniyle çalışmalara devam ediliyor. Genişletilen 2.7 kilometrelik bölümde dolgu ve stabilize çalışması yapılıyor.

Yol genişletme ve standart geliştirme çalışmalarına bölgede yaşayan ve bahçeleri olan vatandaşlarda büyük destek veriyor. Bahçe sınırlarını geriye çeken vatandaşları mağdur etmeyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bahçelerine perde duvar ve çit çekiyor.

2018 yılı içersinde genişletme çalışmalarına devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, yolu bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 08.02.2018 11:52
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