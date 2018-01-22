O YENİDEN BAŞKAN

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi’nin seçimli genel kurulu Malatya ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, MESOB Başkanı Şevket Keskin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Elazığ ESKKK Başkanı Fikret Çelik ve ESKKK ortakları katıldılar.

Genel kurul ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ın divan başkanlığında başladı. Kooperatifin faaliyetleri ile iş ve işlemlerine yönelik rapor ve faaliyetler katılımcı ortakların oy birliği ile kabul edildi.

ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya ESKKK yönetimine teşekkür ederek, Malatya ESKKK’nın yasal kesintilerden sonra borçsuz ve zarar etmeksizin olarak bir dönemi daha kapattığını söyledi.

Genel kurulda konuşan Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ise “Kooperatifimizin 2018 yılı olağan genel kurulunun bu sene seçimli olması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeniden bir düzenleme yaparak kooperatiflerin her sene yapılan genel kurul toplantılarını 3 yılda bir yapılarak birleştirilmesine karar vermesinden dolayıdır. Normal şartlarda mevcut yönetimimiz 2 yıl daha görev yapacaktı" dedi.

Çalışmalar hakkında da bilgiler sunan Evren, 2017 itibari ile 611 esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi miktarının 41 milyon 338 bin TL olduğunu söyledi. 2017 yılında krediye müracaat eden 949 kişinin 611’ine kredi kullandırıldığını ifade eden Evren, “338 kişiye ise GEME, Haciz, KKB ve Kredi notundan dolayı banka tarafından kredi kullandırılamadı. Kredi kullandırılmayanlar konusunda kooperatifimizin hiçbir yasal olarak yaptırımı yoktur. Biz başvuruda bulunan herkese kredi vermeyi arzuluyoruz. Ancak, bankaların uygulamasından dolayı yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Önemli başka bir sorunumuzda esnaf ve sanatkarlarımızın kooperatifimizde kullanmış olduğu 50-100 bin TL gibi kredilerini bankalarda daha sonradan çek senet kredi kartlarından takip düşmüş olduklarında bizde kullanmış olduğu yüzde 5’lik kooperatif kredilerinin günü gelmemiş olan tüm taksitlerini takibe alarak yüzde 23,63 temerrüt faizi çalıştırmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kooperatif kredilerinde bu uygulamaya son vererek borcunu yatıran esnaf ve sanatkarlarımıza kredi verilmesi imkanı getirilmelidir" dedi.

Evren yeni kredi kalemleri hakkında ise şunları söyledi:

“18 Ekim 2017 yılında çıkarılan ve 2018 yılında başlanan esnaf ve sanatkarlarımıza verilmek üzere 3 çeşit kredi kalemi bulunmaktadır. Bunlar yüzde 5 faizli ve 5 yıl vadeli 200 bin limitli işletme kredisi, yüzde 5 faizli ve 10 yıl vadeli 500 bin TL limitli işyeri edindirme kredisi ile yüzde 5 faizli ve 5 yıl vadeli 500 bin TL limitli taşıt edindirme kredisi bulunmaktadır. İşyeri edindirme kredisi için şimdiye kadar 5 kişi başvurdu, 2 kişiye kredisi verildi, 3 kişinin banka incelemesi devam ediyor. 4 kişi araç edindirme kredisi için başvurmuş ve kredilerini ile birlikte araçlarını almıştır. İşyeri ve araç edindirme kredilerinin evrakları hazırlandıktan sonra Halk bankası şube ve bölge müdürlüğüne gitmektedir. Kredi işlemlerindeki sürecin uzaması Gaziantep bölgede dosyaların incelenmesinde kaynaklanmaktadır.”

Evren, sanayi sitelerinin şehir dışına çıkması konusunda ise esnaf kuruluşları olarak çalışmaları birlikte sürdürdüklerini ve bu konudaki girişimleri sürekli takip ettiklerini ifade etti. Evren, ayrıca Suriye’de Afrin’e yönelik operasyonu desteklediklerini ve Türk askerinin zaferle döneceğine inandıklarını ve bu başarının olması içinde duacı olduklarını ifade etti.

Malatya ESKKK’nin Ali Evren başkanlığındaki yönetim kuruluna, Şevket Keskin, Ünal Ergöç, Orhan Özbek, Zeki Tuna, Denetim Kuruluna ise Memet Özpolat, Muhterem Öncüler seçildiler. busabahmalatya.com

