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O sözleşme imzalandı

Arguvan Belediyesinin hazırladığı konut projesi ve sanayi sitesi için Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile ihaleyi alan yüklenici firmalar arasında sözleşme imzalandı.

O sözleşme imzalandı

Arguvan Belediyesinin hazırladığı konut projesi ve sanayi sitesi için Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile ihaleyi alan yüklenici firmalar arasında sözleşme imzalandı.

07 Ekim 2018 Pazar 13:22
O sözleşme imzalandı

İhalesi 28 Ağustos 2018 tarihinde yapılan projelerde, konut olarak bin 260 metrekare alana 3 blok halinde yapılacak zemin+1 katlı ve toplamda 12 konutun yer alacağı belirtilirken, Sanayi Sitesi de 2 bin 200 metrekare alana 26 dükkan yer alacak şekilde projelendirildi. Projelerin 300 günde tamamlanacağı ifade edildi.

Arguvan Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yeni sanayi sitesi büyük bir eksikliği daha gidermek için Atatürk Caddesi Sanayi Sokak üzerine kurulacak.

Tepebağ Mahallesi Müslüm Adıgüzel Sokak üzerinde yapılması planlanan konut projesinin modern bir yaşam alanı oluşturacağını ifade eden Belediye Başkanı Kızıldaş, proje ile Arguvan’da konut ihtiyacına cevap verebileceklerini belirtti. Kızıldaş, “Konut projesi ile mülkiyetimizde bulunan araziyi gelir paylaşımı modeliyle çok iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu proje yapılacak konutlarla çağdaş bir yaşam alanını ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

26 DÜKKAN YER ALACAK

Kızıldaş, sanayi sitesinin ilçe için önemli bir ihtiyaç ve geleceğe dönük bir proje olduğunu söyledi. İhalenin 28 Ağustos’ta gerçekleştirildiğini belirten Kızıldaş, "Yeni yapacağımız sanayi sitesi bin 2200 metrekare alana asmakatlı kurulacak ve 26 dükkan yer alacak şekilde projelendirildi. İnşaat bir yılda bitecek. Sanayi sitesi tamamlandıktan sonra ilçe merkezindeki sanayi dükkanlarını yeni sitede toparlayacağız. 2200 metrekare alana kurulacak olan yeni sanayi sitesi ile ilçenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak” dedi.

İlçe merkezinde hali hazırda bulunan sanayi alanının ihtiyaca cevap veremediğini ifade eden Kızıldaş, “Dükkanların küçük, eski ve sanayii için elverişsiz olması esnaflarımız için de büyük sorun oluşturuyor. Merkezdeki dükkanların dağınık olması vatandaşların da işlerini zorlaştırıyor. Yeni sanayi sitesi tamamlandıktan sonra ilçe merkezindeki tüm sanayi dükkanlarını burada toplayacağız. Yeni dükkan açmak isteyen girişimciler ve orta ölçekli işletmeler uygun yer bulmakta zorlandığı için yatırım yapmaktan kaçınıyor. Bütün bunları göz önünde bulundurunca yeni sanayi sitesinin yapılması ilçemiz için zorunlu haline geliyor. Bu sebeple yaklaşık bir yıldır bu yönde inceleme ve çalışmalar yaptık. Bugünde ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapmış bulunmaktayız. Dükkanların yapımının tamamlanması, yer tesliminden itibaren 1 yıl olarak öngördük” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ARGUVAN BELEDİYESİMehmet Kızıldaş
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