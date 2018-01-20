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O OKUL TAŞINIYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen Yeşil Kuşak Projesi alanında bulunan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde taşınma çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yeşil Kuşak Projesi dün hayal gibi düşünülüyordu, bugün gerçekleşti” dedi. 

O OKUL TAŞINIYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen Yeşil Kuşak Projesi alanında bulunan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde taşınma çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yeşil Kuşak Projesi dün hayal gibi düşünülüyordu, bugün gerçekleşti” dedi. 

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 13:57
O OKUL TAŞINIYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen Yeşil Kuşak Projesi alanında bulunan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde yarıyıl tatili ile birlikte taşınma çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi tarafından 7 ay gibi kısa bir sürede Selçuklu Mahallesi’ne yapılan 24 derslikli modern binaya taşınacak olan Atatürk Kız Anadolu Lisesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına yeni binalarında başlayacak. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak Yeşil Kuşak Projesi alanında bulunan ve taşınma işlemlerinin ardından yıkılacak olan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde sürdürülen taşınma çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde taşınma çalışmalarının başladığına dikkat çekerek, “Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesi, Selçuklu Mahallemizde bulunan bir arsamıza 7 ay gibi bir zaman içerisinde okulu yapıp, bitirip ve milli eğitime teslim ettik. Esasında 20 Ağustos itibariyle teslim ettiğimiz okul, eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından birinci yarıyıla kadar kendi iç değerlendirmelerini yaptılar, taşınma durumu gecikti, ama 15 tatil hasebiyle bugün itibariyle de taşınmaya başladılar”


Gürkan, “Taşınmanın hemen ardından da buranın Yeşil Kuşak içerisinde değerlendirmesi ve bütüncül plan şeklinde Sanat Okulu ve stadyum olmak üzere Hürriyet Parkı ile birlikte yaklaşık 200 dönüme yakın bir alanın Yeşil Kuşak çerçevesinde değerlendirilerek Malatya’ya akciğer olabilecek, Malatya’nın nefes alabileceği, piknik yapabileceği, spor yapabileceği, zamanını en güzel bir şekilde geçirebileceği bir mekan olabilmesi anlamında gayret ve çabalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar Malatya’mıza, Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olur” ifadelerine yer verdi.


Başkan Gürkan, hayal denilen Yeşil Kuşak Projesinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Yeşil Kuşak Projesi dün hayal gibi düşünülüyordu, bugün gerçekleşti. Bizde gördüğünüz gibi hiçbir zaman 'yapacağız, edeceğiz, cek, cak' şeklinde gibi ifadeleri hiç kullanmadık, kullanmayacağız. Neticede biz yaptık diyoruz, yapıyoruz, devam ediyor, bitti, bitme şu kadar kaldı diyoruz” ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra Selçuklu Mahallesi’ne yapılan 24 derslikli Atatürk Kız Anadolu Lisesi yeni binası alanında incelemelerde bulundu.Burada da kısa bir açıklama yapan Başkan Gürkan, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlandı ve 20 Ağustos itibari ile bitirilerek Milli Eğitime teslim edildi. Bundan sonra eğitim-öğretim faaliyetlerine burada depreme dayanıklı, çağdaş ve modern binalarında devam edecekler. Buradaki kapalı spor salonunda da sportif faaliyetlerini sürdürecekler. Okulun bahçesi kilit taşla yapılmış, çevre düzenlemeleri de yapılmıştır. Atatürk Kız Anadolu Lisesi eğitim camiasına, öğrencilere, öğretmenlere ve Malatya’ya hayırlı olsun” dedi.

busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:54
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