“O Neydi Gı” adlı tiyatro oyunu Akçadağ'da sahnelendi

Akçadağ Nitelikli Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (ANKA) daveti üzerine ilçeye gelen Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro ekibi, Ömer Konakçı'nın yazıp yönettiği oyunu, Akçadağ öğretmen evi Konferans Salonu'nda Akçadağlı vatandaşların ve öğrencilerin beğenisine sundu.

İrem Alhan, Nihal İclal Çetin, Taner İstek, Asude Melek Şahin, Mohamed Ahmed ve Abdullah Özkaya’nın sahne aldığı Ömer Konakçı'nın yazıp yönettiği oyunda, yöresel ağız, hikayeler ve Malatya Kültürü kullanılarak güncel yaşamdan kesitler, mizahi bir dille anlatıldı.

Oyuncuların doğaçlama performansı seyircilere eğlenceli anlar yaşatırken oyunu ANKA Dernek başkanı Ömer İpek, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Program sonunda ANKA Dernek başkanı Ömer İpek, oyuncuları tebrik ederek, esnaflar tarafından ikramlarda bulunuldu.