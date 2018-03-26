O KLİP BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“Milletimizin Dilinden Kahraman Mehmetçik” isimli klipte kaymakamdan, doktorlara müftüden, hafızlara, kasaptan berbere, birçok meslek dalı mensubu vatandaş rol aldı. Klipte Mehmetçik ve şehitler için vatandaşlar duygu düşünce ve dualarını Mehmetçiğe gönderirken, her zaman ordumuzun yanında olduklarını belirtti. Çekim ekibi, çekimler esnasında Türk milletinin Mehmetçik sevgisi ve halkın sonsuz desteğini gördüğünü belirttiler. Klipte şehitlere de yer verilirken, sonunda ise şehitler için dua edildi. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. busabahmalatya.com