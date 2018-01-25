O CAMİ RESTORE EDİLİYOR

Başkan Eser, tarihi caminin kültürel bir miras olduğunu belirterek, “Burada 1708 yılında yapılan vakıflara ait camimizi uğraşlarımız sonucu vakıflardan 2018 yılı itibariyle ihalesi yapılarak çevre düzenlemesi dahil bakım ve onarımı yapılacaktır. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları da projeye dahil. İnşallah tarihi camimiz aslına uygun bir şekilde yapılacaktır. Her gün yeni bir hizmeti ilave ediyoruz. Mücadelemiz Darendemizi daha da güzelleştirmektir, mücadelemiz tarihi eserlere ve değerlere sahip çıkmaktır. Bu kapsamda camilerimizi onarıyor, , okullarımıza yardım ediyoruz, yollarımızı açıyoruz, meydanlarımızı güzelleştiriyoruz” şeklinde konuştu.



İbrahimpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Seze ise, “Mahallemizde bulunan tarihi İbrahim Paşalar Camisinin aslına uygun bir şekilde bakım ve onarımının yapılacak olmasına mahallemiz adına çok sevindik. Bu çalışmaya vesile olan Belediye Başkanımız Süleyman Eser’e teşekkür ediyoruz. 1708 yılında yılında ahşep olarak yapılan camimizin Darendemizin önemli tarihi miraslarından olması ayrıca bir önem taşıyor” diye konuştu. busabahmalatya.com