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NİYAZİ MISRİ UNUTULMADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatyalı Mutasavvıf Niyazi Mısri’nin doğumunun 400. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. 

NİYAZİ MISRİ UNUTULMADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatyalı Mutasavvıf Niyazi Mısri’nin doğumunun 400. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. 

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 14:25
NİYAZİ MISRİ UNUTULMADI

Niyazi Mısri’yi anma etkinlikleri kapsamında Yazar Sadık Yalsızuçanlar, 3 okulda öğrencilerle buluşturuldu. İlk olarak Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle buluşan Malatyalı Yazar Sadık Yalsızuçanlar, bir konferans verdi. Malatyalı ilim ve fikir insanları Sadettin Konevi, Fethi Gemuhluoğlu ve Niyazi Mısri’yi anlatan Yalsızuçanlar, Malatya’nın değerlerini tanımanın önemi üzerinde durdu. Yalsızuçanlar, doğumunun 400. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Niyazi Mısri’yi anma etkinliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve tüm ilgililere teşekkür ettiğini söyledi.

Niyazi Mısri’nin yaşamını detaylı olarak öğrencilere anlatan Yalsızuçanlar, konferans sonunda kitaplarını da imzaladı. Büyükşehir Belediyesi, Yalsızuçanlar’ın yazdığı ve Niyazi Mısri’yi anlatan “Anka” adlı romanını öğrencilere hediye etti. Konferans ve kitap imza etkinlikleri Avni Kiğılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde de gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi toplamda bin adet kitabı öğrencilere hediye etti. Cumartesi akşamı söyleşi ve konser programı olacak.

Niyazi Mısri’nin doğumunun 400. yılı anısına ayrıca bir söyleşi ve konser programı da düzenlenecek. 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda, yazar Sadık Yalsızuçanlar tarafından “Niyazi Mısri’nin İzinde” konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Program kapsamında Dr. Timuçin Çevikoğlu ve Meşk Topluluğu da “Niyazi Mısri İlahileri” konseri verecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve girişlerin ücretsiz olduğu programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

İHA

Son Güncelleme: 24.02.2018 15:53
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Niyazi MısriMalatyalı Mutasavvıf Niyazi MısriMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi
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