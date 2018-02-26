NİYAZİ MISRİ, DOĞUMUNUN 400. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

İlk olarak Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle buluşan Malatyalı Yazar Sadık Yalsızuçanlar bir konferans verdi. Malatyalı ilim ve fikir insanları SadettinKonevi, Fethi Gemuhluoğlu ve Niyazi Mısri’yi anlatan Yalsızuçanlar, Malatya’nın değerlerini tanımanın önemi üzerinde durdu. Yalsızuçanlar, doğumunun 400. yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Niyazi Mısri’yi anma etkinliklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve tüm ilgililere teşekkür ettiğini söyledi.

Niyazi Mısri’nin yaşamını detaylı olarak öğrencilere anlatan Yalsızuçanlar, konferans sonunda kitaplarını da imzaladı. Büyükşehir Belediyesi, Yalsızuçanlar’ın yazdığı ve Niyazi Mısri’yi anlatan “Anka” adlı romanını öğrencilere hediye etti.

Konferans ve kitap imza etkinlikleri Avni Kiğılı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de gerçekleştirildi.Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi toplamda bin adet kitabı öğrencilere hediye etti.(Bülten)busabahmalatya.com