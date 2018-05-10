Nisanda 74 bin yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; nisan ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 74 bin 647, dış hat yolcu trafiği yüzde 83 artışla 53, toplamda ise yüzde 7 artışla 74 bin 700 oldu.

2018 yılı nisan ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 553 oldu. Dış hatlar uçak trafiği olmak üzere, toplam uçak trafiği 554 oldu.

2018 yılı nisan ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda yüzde 7 artışla 550 ton olarak gerçekleşti.

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