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Nisanda 74 bin yolcu uçtu

Malatya hava limanında nisan ayında 74 bin 700 yolcu uçtu.

Nisanda 74 bin yolcu uçtu

Malatya hava limanında nisan ayında 74 bin 700 yolcu uçtu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:40
Nisanda 74 bin yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ)  tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; nisan ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 74 bin 647, dış hat yolcu trafiği yüzde 83 artışla 53, toplamda ise yüzde 7 artışla 74 bin 700 oldu.

2018 yılı nisan ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 553 oldu. Dış hatlar uçak trafiği olmak üzere, toplam uçak trafiği 554 oldu.
2018 yılı nisan ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda yüzde 7 artışla 550 ton olarak gerçekleşti.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHava LimanıYolcu
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