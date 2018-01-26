NİSAN'DA HİZMETE GİRECEK

Engelli bireylerinin ve ailelerinin hizmete sunulmasını için yakından takip ettiği bölgenin ilk Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü, Nisan ayı içerisinde hizmete sunulması planlanıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nün çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede Engelsiz Yaşam Merkezinin olmadığını ifade ederek, “Hakikaten bölgemizde engelsiz yaşam merkezi yoktu. Özellikle engelli çocukları olan ailelerin sıkıntıları vardı. Kaldı ki Belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı içerinde bu tür hadiselere de hassasiyet göstermesi ve sosyal belediyecilik anlamında da hizmetlerin diğer hizmet belediyeciliği, kültürel belediyecilikle birbirleriyle yarış içerinde olması gerekiyordu. Sosyal belediyecilik kapsamı içerinde bir taraftan Engelsiz Yaşam Merkezini düşünürken, diğer taraftan Sosyal Yaşam Merkezi, Spor Merkezi, diğer taraftan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tüm Üniteleri de yine bu sosyal belediyecilik kapsamı içerisinde faaliyete geçirme gayreti içerisindeyiz. Sosyal Yaşam Merkezi’miz Mayıs veya Haziran bilemedin Temmuz ayı gibi devreye girer. Burayı da Nisan ayında programa dahil etmek istiyoruz. İnşaat ile ilgili tüm işlemler bitti, sadece çevre düzenlemesi ve parkla ilgili çalışmalara var. Bu ayın sonunda havalar iyi gittiği takdirde bu işlemlerde bitirilir. Ve Nisan ayında Engelsiz Yaşam Merkezimizi vatandaşların hizmetine açarız. Bunun içerisinde fitness salonlarından, yüzme havuzları, kütüphane, konferans salonundan, iş atölyelerinden, kafeteryalarından, dinlenme salonlarından, bahçedeki hobi bahçelerine kadar engellilerin her türlü ihtiyaçları dönüşülmüş ve plan projesi ona göre uygulanmıştır. Şu anda bahçedeki hobi bahçeleri çalışmaları devam etmektedir” dedi.



“Eve bağlı ve annesine, babasına bağlı olan evlatlarımız var”

Bölgenin ilk Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nün hizmete sunulması ile birlikte engellilerin ve ailelerinin önemli oranda rahatlayacağını belirten Başkan Gürkan, “Eve bağlı ve annesine, babasına bağlı olan evlatlarımız var. O evlatlarımızın anne ve babaları bir veya iki saatliğine dinlendiklerinde üzerlerinde Beydağı kadar yük kalkmış gibi kendilerini hissediyorlar. Yakinen de bu ailelerin durumlarını takip ediyorum. Ve bu ailelerin serzenişlerini de biliyorum. İki saatliğine misafirliğe gidecek veya alışverişe gidecek, dinlenecek bir zaman bulsak bize yeter’ diyen aileler için Engelsiz Yaşam Merkezi’mizdeki temel amaçta o. Sıkıntılı süreçte olan aileler için çocuklarını getirip, burada rehberlik uzmanları, fizyoterapi uzmanlar tarafından ve iş atölyelerdeki sanat uzmanları tarafından onların zamanlarını daha iyi geçirebilme ve çocukların sıkılmama anlamında bir şeyler öğrenebilme, aileye olan baskı veya rahatsızlıkta belli oranda geriye düşecektir. O anlamda hem çocuklarımızın aileleri o süreçte rahat eder, hem de o çocuklarımız bir iş yapmanın hazını duyarlar ve enerjilerini de Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki faaliyetler ile gerçekleştirirler” diye konuştu.

