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Nisan Ayı Meclis Toplantısı Devam Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Devam Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

17 Nisan 2018 Salı 11:22
Nisan Ayı Meclis Toplantısı Devam Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan Ayı toplantısını 16 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’te yaptığı ikinci oturumla devam etti.  Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

MALATYA HIZLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR

2017 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığının faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir konuşma yaptı. Malatya'da büyük bir değişim, dönüşüm ve sağlıklı bir kent yapısının oluşturulması için yoğun bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, "Malatya son dönemlerde hızlı bir şekilde büyüyor. Malatya'mızın büyümesi sadece belediyecilik hizmetleri ile değil, ekonomisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle büyümektedir. Biz hizmet yaparken burada yaşayan bütün canlıların, kuşundankurduna kadar, kelebeğindenbörtü böceğine herkesin hakkı olduğunu düşünerek, çevreye zarar vermeden yatırımlar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler; altyapılar, ulaşım, turizmmaster planları, sosyal ve kültürel anlamda şehrimizin değerini ortaya çıkarabilecek faaliyetler,yollar, kavşaklar, bulvarlar,kuşak yolları, çevre yolları, açılan yeni ana arterler, köylerimize kadar ulaşabilen sanat yapıları, kültür adaları, kent müzeleri, çok amaçlı sosyal tesisleri, semt konakları, sanat galerisi, sportif alanlar, külliyeler,parklar gibi birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıntılarla faaliyet raporunda var. Bu hizmetlerimizde Malatyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere, meclis üyesi arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meclis toplantısında AK Partili Meclis üyelerinden Haluk Cömertoğlu, Ali Kazgan ve Nebi Yiğit hizmetlerinden dolayı Başkan Çakır'a teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından oylanan Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Gündemdeki diğer maddelerin bir kısmı da görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ise bir sonraki Meclis Toplantısına ertelendi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Malatya Büyükşehir BelediyeNisan AyıToplantı
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