Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104283
ALTIN
171.463
DOLAR
4.0572
STERLİN
5.5807
EURO
4.8966

Nimetlere Şükrü Sağlayan Mübarek Gece

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlandı. Çalık, “Berat Kandili, varlığımızı bir kez daha gözden geçirme, hayatımızı muhasebe etme ve bizlere verilen nimetlere şükretme imkânı sağlayan mübarek gecelerden biridir” dedi.

Nimetlere Şükrü Sağlayan Mübarek Gece

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlandı. Çalık, “Berat Kandili, varlığımızı bir kez daha gözden geçirme, hayatımızı muhasebe etme ve bizlere verilen nimetlere şükretme imkânı sağlayan mübarek gecelerden biridir” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:02
Nimetlere Şükrü Sağlayan Mübarek Gece

Öznur Çalık, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir. Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idrakı ile şükretmeli, Rabbimizin rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa merhamet, huzur, birliktelik, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum.”       

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkBERAT KANDİLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyetten Hasan Adak Aday Adayı Oldu
Emniyetten Hasan Adak Aday Adayı Oldu
Başkan Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı
Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece
Günah, Borç Ve Cezadan Kurtuluşa Vesile Olan Gece

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim