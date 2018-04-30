Nimetlere Şükrü Sağlayan Mübarek Gece

Öznur Çalık, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir. Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idrakı ile şükretmeli, Rabbimizin rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa merhamet, huzur, birliktelik, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum.”