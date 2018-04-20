Nihat Hatipoğlu Malatyalılarla Buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine geldiği Malatya’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta sevenleriyle bir araya gelen ünlü ilahiyatçı Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini Malatya’da ki sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, bir saate yakın süren konferansında İslam dinindeki hoşgörü anlayışı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (sav) ahlak ve faziletlerle dolu hayatına kadar farklı konulardaki düşüncelerini paylaştı.

EFENDİMİZ EN BÜYÜK YOL GÖSTERİCİ

Peygamber Efendimizin (sav) en büyük yol gösterici olduğunu ifade eden Prof.Dr. Hatipoğlu, “Bütün peygamberlerimizin ortak özellikleri olan Allah’a iman ve bağlılık, sabır, ahlak, sadakat, paylaşım, yardımlaşma, hoşgörü ve merhamet anlayışı son peygamberimiz Hz.Muhammed’in (sav) üzerinde toplanmıştır.Hayatımızın bütün problemlerini Peygamber Efendimizin (sav) hayatına ve yaptıklarına bakarak çözüme kavuşturabiliriz. Peygamber Efendimizin (sav) belirlediği yolda gidersek asla ve katiyen yanlış yapmayız ve düzgün bir hayata sahip oluruz. Bizim rol modelimiz ve örnek aldığımız tek isim; Hz. Muhammed. Peygamber Efendimiz (sav) cömertti ancak üç aylar ve Ramazan ayında daha cömertti, çok ibadet yapardı ancak üç aylar ve Ramazan ayında daha fazla ibadet yapardı. Hiç birimiz Peygamber Efendimiz (sav) kadar dua edemeyiz. Cenab-ı Allah hepimizi Peygamber Efendimizin (sav) yolundan gidenlerden eylesin” şeklinde ifadelerde bulundu.

Konferansı izleyen vatandaşların sorularına detaylı yanıtlar veren Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlarla birlikte el açıp dua etti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da bir saat süren söyleşinin sonunda Hatipoğlu’na kayısı paketi ile ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.(Bülten)