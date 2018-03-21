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NEVRUZ BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı, İnönü Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

NEVRUZ BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı, İnönü Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 16:41
NEVRUZ BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Hoca Ahmet Yesevi salonunda Prof. Dr. Nesrin Sis tarafından konferans verildi. Konferansın ardından Mudanya meydanında devam eden etkinliklerde ise ilk olarak halk oyunları ekibinin gösterisi gerçekleşti. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamalarda daha sonra ok atma gösterisi yapıldı.

Rektör Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ın da ok attığı etkinlikte daha sonra nevruz ateşi yakıldı. Rektör Kızılay ve diğer konukların ateşin üzerinden atlaması ile devam eden etkinlikte, daha sonra dostluk halayı çekildi. Renkli görüntülerin yaşandığı Nevruz Bayramı ise Türkmen Pilavı ikramı ile son buldu. 


Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, Hacı Bektaşı Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Nevruz Kutlamasıİnönü ÜniversitesiNesrin SisAhmet Kızılay
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