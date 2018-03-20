NEVRUZ BAYRAM'I MESAJI

Nevruzun herkesin ortak bir değeri olduğunu kaydeden Çakır, "Sadece Türkiye’de değil, büyük ve geniş bir coğrafyada Nevruz coşkusu yaşanmaktadır. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın baharı müjdeleyen, bolluk ve bereketi çağrıştıran Nevruz Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Baharın gelişini kutladığımız önemli bir kültür mirasımız olan Nevruz Bayramı dolayısıyla başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada barış, kardeşlik ve dostluğun hakim olmasını diliyorum. Bu kültür mirasımız, bir taraftan insanı doğayla özdeşleştirirken, bir taraftan da kültür değerlerimizi perçinleyip, barış bilincinin yeşermesine vesile olmaktadır.

Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta oluşturduğu zenginlikler gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. İnsana değer veren, farklılıkları zenginlik kabul eden, sevgi ve hoşgörüyü temel alan hayat felsefesiyle, uygarlığın gelişimine büyük katkılar sağlayan milletimiz, bu topraklarda bin yıldır barış, kardeşlik ve birlik içinde yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada huzur, barış ve mutluluğun egemen olması dileğiyle Nevruz Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com