Neriman Kalın’dan Keşke Ziyareti

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ın daveti üzerine, ‘Keşke’ formuna hayallerini yazarak Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ileten çocuklarınyaşadığıKaynarca Mahallesi’ne gitti.

BİSİKLET VE DİĞER HEDİYELERİ TAKDİM ETTİ

Aile fertleri tarafından kapıda karşılanan Neriman Kalın, çocuklarla yakından ilgilendikten sonra, istek formunda yazılı olan bisikletin yanı sıra tablet ve kitap setini hediye etti.

‘Keşke’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik eden Neriman Kalın, istekleri yerine getirilen bütün çocuklara sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisinde bulundu.

‘Keşke’ ziyaretinde Vali’nin eşi Neriman Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü’nün eşi Kadire Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ve AK Parti milletvekili aday adayı Hakan Kâhtalı’nın eşi SadiyeKâhtalı’da yer aldı.

830 ÇOCUK HAYALLERİNE KAVUŞTU

‘Keşke’ projesi kapsamında bugüne kadar Yeşilyurt’ta ikamet eden ve projeye dâhil olan 830 çocuğun isteklerine karşılık verildi. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal belediyecilik alanında ödüle layık görüldü.