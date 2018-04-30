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Neriman Kalın’dan Battalgazi'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın,Battalgazi Belediyesi hizmet binasını ve belediyenin çalışmalarınıziyaret etti.

Neriman Kalın’dan Battalgazi'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın,Battalgazi Belediyesi hizmet binasını ve belediyenin çalışmalarınıziyaret etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
Neriman Kalın’dan Battalgazi'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın ev sahipliğinde Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltıda bir araya geldi. Çınar Park’ın yeşil dokusu ile birlikte yaklaşık bin yıllık çınar ağacı ve hemen yanında bulunan çeşmeleri hayranlıkla izleyen misafirler, yapılan çalışmalardan dolayı oldukça etkilendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Eskimalatya’nın tarihi yerlerinden Poyraz Konağı’na geçen misafirler tarihi konak hakkında yetkililerden bilgiler alarak, konakta bulunan anı defterine düşüncelerini yazdılar.

TAKDİRLERİNİ SUNDULAR

Tarihi Ulu Cami ziyaretinde de bulunan konuklar, Selçuklu döneminin ünlü eserlerinden olan tarihi Ulu Cami’nin ziyaretinden sonra, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayına geçtiler. Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ının tarihi dokusu ile ilgili önemli bilgiler edinen misafirler burada gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, dönüş yolunda ise tarihi surlar hakkında bilgiler alarak Eskimalatya’daki tarihi dokunun tekrar gün yüzüne çıkarılmasından dolaylı taktirlerini sundular.

Konuklar gerek eski Malatya’daki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, gerek Battalgazi halkına daha iyi hizmet vermek için yapılan Belediye Binası içerisindeki bulanan hizmetlerin maketlerini de inceleyerek, çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a taktir ve teşekkürlerini ifade ettiler. (Bülten)

Neriman Kalın’dan Battalgazi'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın,Battalgazi Belediyesi hizmet binasını ve belediyenin çalışmalarınıziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İbrahim Kalın’ın eşi Neriman Kalın, Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın ev sahipliğinde Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltıda bir araya geldi. Çınar Park’ın yeşil dokusu ile birlikte yaklaşık bin yıllık çınar ağacı ve hemen yanında bulunan çeşmeleri hayranlıkla izleyen misafirler, yapılan çalışmalardan dolayı oldukça etkilendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Eskimalatya’nın tarihi yerlerinden Poyraz Konağı’na geçen misafirler tarihi konak hakkında yetkililerden bilgiler alarak, konakta bulunan anı defterine düşüncelerini yazdılar.

TAKDİRLERİNİ SUNDULAR

Tarihi Ulu Cami ziyaretinde de bulunan konuklar, Selçuklu döneminin ünlü eserlerinden olan tarihi Ulu Cami’nin ziyaretinden sonra, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayına geçtiler. Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ının tarihi dokusu ile ilgili önemli bilgiler edinen misafirler burada gördükleri karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, dönüş yolunda ise tarihi surlar hakkında bilgiler alarak Eskimalatya’daki tarihi dokunun tekrar gün yüzüne çıkarılmasından dolaylı taktirlerini sundular.

Konuklar gerek eski Malatya’daki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, gerek Battalgazi halkına daha iyi hizmet vermek için yapılan Belediye Binası içerisindeki bulanan hizmetlerin maketlerini de inceleyerek, çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a taktir ve teşekkürlerini ifade ettiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınNeriman KalınBattalgazi
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