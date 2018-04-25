Neriman Kaban, “Kardeşliğe Şarkılar” Programına Katıldı

23 Nisan pazartesi günü 19.00’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu’nun eşi Aynur Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit’in eşi Nagihan Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program Neriman Kaban ve beraberindekiler tarafından el sanatları sergisinin açılışı ile başladı. El sanatları sergisindeki eserleri tek tek inceleyerek bilgiler alan Neriman Kaban daha sonra çocuklar tarafından hazırlanan programı izledi.

Neriman Kaban tarafından Gönül Elçileri Projesi kapsamında başlatılan “Anadolu’nun Çocuklarından Kardeşliğe Şarkılar” programı sonunda Bayan Kaban ve diğer katılımcılar tarafından programı hazırlayan çocuklara çiçek hediye edildi. Türk milletinin şefkatini ve misafirperverliğini gösterdiği Malatya’da yaşayan Suriyeli, Afganistanlı, Iraklı çocuk misafirler ve Türk çocukları tarafından parmak izleri ile yapılan Türk bayrağı tablosunun Neriman Kaban’a hediye edilmesinin ardından program sona erdi. (Bülten)