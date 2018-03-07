NEREYE GİDİYOR BU VERGİ?

Esnaflar, “Belediyemiz temizlikten bahsediyor; bununla ilgili de bizlerden vergi alınıyor. Caddeye bakarsanız pislikten görünmüyor; nereye gidiyor bu vergi?” dediler.

Akpınar Mahallesi ile Kışla Caddesi’nin kesiştiği yerde yükselen inşaatın atık sularının caddelerine geldiğini ileri süren Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi esnafları belediyeye adeta isyan etti. Defalarca şikayet ettikleri halde bir muhatap bulamadıklarını iddia eden esnaflar, BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Dükkanlarının önüne kadar inşaattan çimento atıklarının geldiğini savunan Cemal Yapar isimli esnaf, belediyeden yardım istedi.

MUZDARİBİZ

Belediyeyi aradıkları halde muhatap bulamadıklarını öne süren Yapar, “Şirket Han’ın yerine yapılan inşaattan sürekli hizmet ettiğimiz mahalleye su akıtılıyor. Bu suyun içerisinde çimento kalıntıları, harç ve başka atıklar geliyor. Bizler bu konuda çok muzdaribiz. Belediye aradık ve muhatap bulamadık. Bizle ilgilenmediler. Belediyenin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Bu sorun yaklaşık bir aydır devam ediyor. Sokağımıza gelen pis sudan dolayı dükkânlarımız tamamen kirlendi. Her gün bu çimento pisliği şehrin göbeğinde akıyor. Çilesini biz çekiyoruz. Biz bu sokakların temizletilmesini istiyoruz. Ayrıcabelediyeden yapılan bu inşaatın atık sularının başka yerden verilmesini istiyoruz. Kanalizasyona verilirse eğer bu çimento atıkları, yarın, bir gün donacak. Tekrar bir sorun haline gelecek” diye konuştu.

PİS SUDAN RAHATSIZIZ

Müşterilerinin çok tepkili olduğunu dile getiren Nevzat Koçoğlu isimli esnaf ise, “Bizler esnaf olarak inşattan dükkanlarımızın önüne kadar gelen bu pis sudan rahatsızız. Genelde dükkânlarımızda gıda satıyoruz. Bu kirli suya ayaklarımızla basıp, dükkanlara giriyoruz. Dükkanlarımızı her gün temizlemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca müşterilerimiz de çok tepkili” şeklinde konuştu.

ESNAFLARI DÜŞÜNMELERİ GEREKİYOR

Her yerin kir içerisinde olduğunu belirten Celal Toksöz isimli esnaf da, “Belediyemiz temizlikten bahsediyor, çevre temizliğinden bahsediyor devamlı. Bununla ilgili de bizlerden vergi alınıyor. Caddeye bakarsanız pislikten görünmüyor. Her yer kir pas. Bunu da ne temizleyen ne de yıkayan var. Şikayet ettiğimizde de muhatap bulamıyoruz. Esnafları düşünmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi