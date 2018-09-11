NEDEN OLMASIN!

19 yıl aradan sonara MHP'nin Malatya'da milletvekili çıkardığını belirten Fendoğlu, “19 yıl geçti. Biz niye milletvekili çıkaramadığımızı teşkilat olarak biz kendi içimizde eleştirdik. Bundan sonraki seçimlerde o hataları yapmadan, başarılı olamaya çalışacağımız bir yol çizeceğiz. Tarz olarak kendime özgü bir yaşantım var. 25 yıllık aşkın işletmem var, 40 yıla yakın esnaflık geçmişimiz var. Malatya merkez ve köylerinde bağlantılarımız var. Dolayısıyla halkın için de yer aldığımız için garipsenmiyorum, bana yabancı gelmeyen bir ortamdayım” ifadelerine yer verdi.

“AK Parti ve MHP ittifakının Malatya'da milletvekili çıkarmamamıza katkısı olmadı” diyen MHP Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu, “AK Parti ve MHP ittifakının Malatya'da milletvekili çıkarmamıza katkısı olmadı, ikinci vekili çıkarsaydık olurdu. Son bir haftaya girdiğimizde partisine küsen birçok seçmen AK Parti'ye oy verdi. O nedenle biz ikinciyi kaçırdık” ifadelerini kaydetti.

YEREL YÖNETİMLERDE ADAY KRİTERİ

“Yerel yönetimlerde aday kriteriniz nedir?” sorusuna cevap veren Fendoğlu, “Malatya'da yaşadığım için yerel sorunları biliyorum. Bu sorunu çözecek olan yerel yönetimler. Aday olacak tüm arkadaşlar hangi parti olursa olsun, Malatya halkı seçeceği kişinin profiline çok dikkat etmeli, onun partisine, siyasi kimliğine değil de, yapacağı işlere bakmalı. Malatya'nın içinde yetişmiş Malatya çocuğu olmalı. O kişinin seçim beyannamesine koyacağı icraatlara bakmalı, projelere bakmalı. Şimdi siyasi kimlikle verildiği için oylar durum bu. Malatya’da 16 yıldan beri AK Parti, ittifak ortağımız çok ciddi oylar alıyor. Malatya AK Parti'nin kalelerinden biri. ‘Malatya halkı huzurlu mutlu yaşıyor mu?’ bunları tartışmak lazım. Şehrin girişi güzel, yollar güzel. AK Parti'nin Malatyalılara insanımıza yansıması nedir diye sorarsanız bana göre tam bir hayal kırıklığı. 16 yıl içinde yapılan çok güzel şeyler var ama bu yapılmayanları da eleştirmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. Verilen oyun karşılığında verilen hizmet yetersiz. Bunu 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimde siyaset gözetmeksizin, seçim projesine ve projesine inandığı Malatya'nın evladı olan, Malatya'nın içinde yetişmiş olan birine oy verirlerse hesap sorması kolay olur” ifadelerinde bulundu.

“İŞSİZLİKTEN ÖNCE TRAFİĞİ SÖYLÜYORLAR”

Malatya'nın sorunlarına kısaca değinen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Şehir merkezinde insanlar işsizlikten önce trafiği söylüyorlar. Adam işsiz ama sorulduğu zaman kendi sorununu söylemiyor, işsizlik demiyor, Malatya'nın en önemli sorunu trafik ve otopark diyor. Yolların yetersiz olduğunu, Kuzey Çevreyolu’nun açılması gerektiğini söylüyor. İhalesi çıkmasına rağmen tekrar iptal olmuş, Kuzey Çevreyolumuz var. Malatya bir geçiş noktası olduğumuz için bizim, o yolu bitirmemiz lazım. O yolu ihaleye tekrar çıkaracağız, yapım aşamasını takip edeceğiz. Malatya AK Parti'nin kalelerinden biri; bunun yanında Malatya halkı huzurlu mutlu mu? Malatyalıların ihtiyaçlarına cevap veren, yerel bir yönetim var mı bunu sorgulamak çok önemli” ifadelerini kaydetti.

GÜRKAN ADAY MI?

Kulislerde konuşulan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MHP'den aday olacak iddialarını sorduğumuz Fendoğlu, “Onu halk tabanda konuşuyor. Biz çok memnunuz bundan. Ama kendisiyle resmi bir diyalogumuz olmadı kendileriyle bu konuda. Ama isimlerde anılması kendisinin çalışkan, hak eden, gerçek anlamda Malatya'yı bilen birisi olarak da; niye olmasın diyorum yani. Malatya için çalışan herkese bizim kapımız açık. Özelliklede Malatya'nın tarihini, kültürünü, örfünü, geleneğini göreneğini ruhunu bilen bir insan olursa, biz onunla her yere gideriz” sözlerine yer verdi. busabahmalatya.com