NECİP URLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Arapgir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Urla, Oda başkanları ve üyeler katıldı.Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra gündemde bulunan maddeler okundu. Gündem maddeleri, yapılan çalışmalar, başkanlık seçimi, gelir ve gider bilançoları, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddeleri kabul edilerek tek aday olan Necip Urla’nın yeniden başkan olmasına oy birliği ile karar verildi.

“HER ZAMAN ESNAFIN YANINDAYIZ”

Genel kurul toplantısında konuşan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkanı olmadan önce kendisinin bir esnaf olduğunu hatırlattı. Cömertoğlu, “Esnaf ve Oda Başkanları bizim birer temsilcimiz sayılırsınız. Çünkü Odanıza kayıtlı esnafların neler istediğini, istek ve önerilerini dinliyorsunuz. Bu istekleri bizlere iletiyorsunuz. Bizlerde elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın faydasına olacak her iş de sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2017 yılını değerlendiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Urla, “Kooperatiflerin amacı açık ve net ortada. Bizler yıl içerisinde çalışan personelimiz, yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz olmak üzere sizlere hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com



