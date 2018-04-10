NE ZAMAN BİTECEK?

28 Mayıs 2017 tarihinde Akçadağ yol ayrımında düzenlenen Kuzey Çevreyolu’nun temel atma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Karayolları Genel Müdürü ve müteahhit firma yetkilisini de kürsüye çağırarak Kuzey Çevreyolu’nun normal şartlarda 10 Mart 2020’de bitirileceğini ancak Malatyalıların uzun yıllar beklediklerini bu nedenle bitim tarihinin erkene alınarak 2019 Ağustos ayı olmasını istemiş, genel müdür ve firma yetkilisinden çevreyolunun 2019 Ağustos ayında bitirilmesi sözünü almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Kuzey Çevreyolu çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yebrifing veren Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, 54 kilometrelik Kuzey Çevreyolu Projesinin 18 Mart 2016’da ihale edildiğini, işe 23 Eylül 2016’da başlanıldığını ve işin bitiş tarihinin ise 31 Aralık 2020 olduğunu söyledi.

“CİDDİYETTEN UZAK ANLAYIŞLA YATIRIMLAR BİTMEZ”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kuzey Çevreyolu’nun yapımının yılan hikayesine döndüğünü belirterek, “Arka arkaya verilen farklı tarihlerden de anlaşılacağı üzere, Malatya için çok önemli olan çevreyolu projesi AKP tarafından çok da önemli görülmüyor. Ciddiyetten uzak bir anlayışla yapılan yatırım elbette başarılı bir sonuca ulaşamaz” dedi.

“30 YIL DA BİTMESİNİ BEKLERİZ”

Ağbaba, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamalarda ‘Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun yapım işi 18 Mart 2016 tarihinde ihale edilmiş olup 23 Eylül 2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. İhale bedeli 183 milyon 440 bin 330 TL olup, işin bitim tarihi 10 Mart 2020’dir’denilmektedir. Ancak, kısa süre önce çalışmaları incelemeye giden Gümrük ve Ticaret Bakanına işin bitim tarihi bölge müdürü tarafından 31 Aralık 2020 olarak açıklanmıştır. Bölge Müdürü 10 Mart 2020 olan iş bitim tarihini hangi gerekçe ile 31 Aralık 2020 olarak dile getirmiştir? Kaldı ki Ulaştırma Bakanı temel atma töreninde 10 Mart 2020 tarihinin geç olduğunu belirterek Kuzey Çevreyolu’nun 2019 Ağustos ayında bitirileceğini açıklamıştır. Bakanın 2019 Ağustos, Genel Müdürlüğün 2020 Mart, Bölge müdürünün 2020 Aralık olarak açıkladığı Kuzey Çevreyolu’yla ilgili AKP’nin ciddiyeti ortadadır. Bakalım iş bitimi ile ilgili daha kaç farklı tarih dile getirilecek? Malatyalılar 30 yıl temel atılmasını bekledikleri Çevreyolu için bir 30 yıl da maalesef bitmesini bekleyecekler” ifadelerini kullandı. (Bülten)busabahmalatya.com