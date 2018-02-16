NE FARKI VAR?

Birkaç yıl önce Gazi İlköğretim Okulu’nun ön tarafına yerleştirilen ATM, kamuoyunun eleştirileri ile beraber kaldırıldı. Aynı durum şimdi de Yeni Cami (Yusuf Ziya Taş Cami) adına yaşanıyor. Caminin ön siluetini temsil eden tarafında bir Kızılay kan merkezi ve MEGSAŞ ekmek büfesinin bulunması kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

YENİ CAMİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Bilindiği gibi 1912 yılında yapılan Yeni Cami, Malatya’nın merkezinde Valilik binasının karşısında yer alır. Eski adıyla “teze cami” olarak da adlandırılır. Cami burada bulunan Hacı Yusuf Camisi’nin 3 Mart 1894’de deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde avlu içerisinde yapılmıştır. Eski camiden günümüze minarenin şerefeye kadar olan kısmı gelebilmiştir.Kuzey duvarının tam ortasında ana giriş kapısı yapılmış olup, kapının üzerinde Arabî harflerle yazılan kitabesi yer almıştır. Ayrıca caminin doğu ve batı duvarlarının kuzey duvarlarına yakın olan yerlerde karşılıklı birer kapı yer almıştır. Kuzey duvarlarının köşelerinde iki şerefeli iki tane minaresi vardır. Doğu yönünde tek şerefeye kadar sağlam, tamamen kesme taşlardan yapılmış, eski camiye ait bir minare yarısına kadar ayakta durmaktadır.

VATANDAŞLAR MEMNUN DEĞİL

Bu anlamda bu tarihi yapı olan ve Malatya’nın yüzü olarak tabir edilen Yeni Cami’nin ön siluetinin kan merkezi, MASKİ sergi dolabı ve MEGSAŞ ekmek büfesi ile kapatılması vatandaşlar tarafından tepkilere yol açıyor. Söz konusu yapıların kaldırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, çirkin bir görüntünün ortaya çıktığını belirtiyorlar. Vatandaşlar, özellikle bu yapılara izin veren ilgili kurumların sorumluluk sahibi olmasını beklediklerini ifade ediyorlar.busabahmalatya.com