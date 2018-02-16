Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116152
ALTIN
163.212
DOLAR
3.7496
STERLİN
5.2566
EURO
4.6611
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

NE FARKI VAR?

Tarihi yapısıyla dikkat çeken Gazi İlköğretim Okulu’nun ön tarafına yerleştirilen ATM, okulun siluetini bozduğu için kaldırıldı. Bugün ise tarihi bir yapı olan ve Malatya’nın yüzü olarak tabir edilen Yeni Cami’nin silueti Kızılay kan merkezi ve belediye ekmek büfesi ile kapatılmış durumda. Söz konusu yapıların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

NE FARKI VAR?

Tarihi yapısıyla dikkat çeken Gazi İlköğretim Okulu’nun ön tarafına yerleştirilen ATM, okulun siluetini bozduğu için kaldırıldı. Bugün ise tarihi bir yapı olan ve Malatya’nın yüzü olarak tabir edilen Yeni Cami’nin silueti Kızılay kan merkezi ve belediye ekmek büfesi ile kapatılmış durumda. Söz konusu yapıların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:19
NE FARKI VAR?

Birkaç yıl önce Gazi İlköğretim Okulu’nun ön tarafına yerleştirilen ATM, kamuoyunun eleştirileri ile beraber kaldırıldı. Aynı durum şimdi de Yeni Cami (Yusuf Ziya Taş Cami) adına yaşanıyor. Caminin ön siluetini temsil eden tarafında bir Kızılay kan merkezi ve MEGSAŞ ekmek büfesinin bulunması kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

YENİ CAMİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Bilindiği gibi 1912 yılında yapılan Yeni Cami, Malatya’nın merkezinde Valilik binasının karşısında yer alır. Eski adıyla “teze cami” olarak da adlandırılır. Cami burada bulunan Hacı Yusuf Camisi’nin 3 Mart 1894’de deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde avlu içerisinde yapılmıştır. Eski camiden günümüze minarenin şerefeye kadar olan kısmı gelebilmiştir.Kuzey duvarının tam ortasında ana giriş kapısı yapılmış olup, kapının üzerinde Arabî harflerle yazılan kitabesi yer almıştır. Ayrıca caminin doğu ve batı duvarlarının kuzey duvarlarına yakın olan yerlerde karşılıklı birer kapı yer almıştır. Kuzey duvarlarının köşelerinde iki şerefeli iki tane minaresi vardır. Doğu yönünde tek şerefeye kadar sağlam, tamamen kesme taşlardan yapılmış, eski camiye ait bir minare yarısına kadar ayakta durmaktadır.

VATANDAŞLAR MEMNUN DEĞİL

Bu anlamda bu tarihi yapı olan ve Malatya’nın yüzü olarak tabir edilen Yeni Cami’nin ön siluetinin kan merkezi, MASKİ sergi dolabı ve MEGSAŞ ekmek büfesi ile kapatılması vatandaşlar tarafından tepkilere yol açıyor. Söz konusu yapıların kaldırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, çirkin bir görüntünün ortaya çıktığını belirtiyorlar. Vatandaşlar, özellikle bu yapılara izin veren ilgili kurumların sorumluluk sahibi olmasını beklediklerini ifade ediyorlar.busabahmalatya.com 

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Gazi İlköğretim OkuluATMYENİ CAMİKızılay Kan MerkeziBelediye Ekmek BüfesiMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısı da ilk bahar ilaçlaması
Kayısı da ilk bahar ilaçlaması
Malatya’da "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır" projesi
Malatya’da "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır" projesi
 Başkan Çakır’a yetki verildi
 Başkan Çakır’a yetki verildi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim