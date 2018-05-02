Ne ‘Evet’ Dedi Ne ‘Hayır’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatı 24 Haziran seçimlerine hazır. Seçim çalışmaları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan ve MHP Malatya milletvekili aday adayı olup olmayacağı konusunda önemli bilgiler veren MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, Genel Başkanlarının erken seçim startını verdikten sonra Cumhurbaşkanının da bu süreci 2 ay önceye çekerek erken seçime gidildiğini açıkladı.

BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR

Şimdiye kadar 25’in üzerinde aday adaylığı açıklamasında bulunulduğunu belirten Başkan Avşar, şunları kaydetti:

“Malatya’dan başvuran aday adayı ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Bunlar bizim yönetimin içinde de, dışında da var. Daha önceden teşkilatın içinde olan da, yine olmayan da var. Tahmini rakamı tam 3 Mayıs’ta alacağım ama bildiğim kadarı ile 25’in üzerinde müracaatını yapanlar var. Müracaatı yapıp, gelip basına açıklama yapan kişiler oldu. Malatya’da MHP’ye olan teveccüh bizi ziyadesi ile memnun ediyor. Herkes görüyor ki 15 Temmuz’dan sonra ülkenin tek sahibi, ülkenin tek sigortası Milliyetçi Harekat Partisi’dir. Bunu bildiklerinden dolayı da vatandaşlardan da bize çok büyük bir teveccüh var. Vatandaşlarımız da partimize büyük bir sempati duyuyorlar. Ve liderimizin izlediği politikadan ve ‘önce ülkem, partim ve ben’ diyen bir liderimiz olduğu için ve söz konusu da sadece ülke ise, millet ise elini değil, vücudunu, göğsünü, gövdesini, tamamını taşın altında bırakacak. Biz teşkilat olarak bugün seçim yapılacak gibi hazırız. Sandıklarımızı şu anda yazmaya başladık. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok, seçimi bekliyoruz.”

‘SEN OLURSAN DESTEK VERECEĞİZ’ DİYENLERVAR

İl Başkanı olmasından bu yana 6 ay geçtiğini ifade eden Başkan Avşar, aday adayı olup olmayacağı yönünde net bir cevap vermedi. Başkan Avşar, yapılan anketlerde, sorulan sorular sonucunda birinci sırada milletvekili adayı olarak görüldüğünü dile getirerek, “Yapılan anketlerde, sorulan sorular sonucunda birinci sırada çıktığımı gördüm. Malatya’ya geldik geleli (16-17 yaşımdan bu yana teşkilatın içindeyim) yani yıllardır ülkü ocaklarında ve partimin her kademesinde görev aldım. 6-7 aydır da il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Vatandaşlardan ısrarla ‘olmanı istiyoruz’ diyenler de var, başka siyasi partiden olup ‘sen olursan destek vereceğiz’ diyenlerde var. Ama MHP’ye bu dönem gerçekten büyük bir teveccüh var. Cenab-ı Allah inşallah bizi utandırmasın. Biz buradan vekillerle inşallah Genel Başkanımızın huzuruna çıkacağız” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi