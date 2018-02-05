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''NE EKSİK GÖRÜRSEM REİSE GÖTÜRECEĞİM''

Doğru bildiklerini, hak bildiklerini dile getireceğini ifade eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Malatya’da ne eksik görürsem göreyim Başkomutan Reise götüreceğim. Bunu herkes bilsin” dedi.

''NE EKSİK GÖRÜRSEM REİSE GÖTÜRECEĞİM''

Doğru bildiklerini, hak bildiklerini dile getireceğini ifade eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Malatya’da ne eksik görürsem göreyim Başkomutan Reise götüreceğim. Bunu herkes bilsin” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:38
''NE EKSİK GÖRÜRSEM REİSE GÖTÜRECEĞİM''

MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaflara seslenerek, esnafın emrinde olduğunu dile getirdi. Başkan Keskin, yapılan icraatları kimsenin görmediğinden yakınarak, hep bardağın boş tarafından bakıldığını belirtti.

BİRAZ DA ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

“Pazar ruhsatları kalktı. Hiçbir esnaf, Allah razı olsun, küçük bakkal da 600 TL veriyordu, Sabancı, Koç da 600 TL veriyordu” diyen Balkan Keskin, şunları kaydetti:

“Bunu kaldırttınız demiyorlardı. Ben bunu dile getirdiğimde bazıları beni eleştirdiler. Ama hamd olsun Türk Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu sizin Genel BaşkanınızBendevi Palandöken’le beraber Hükumete ne götürdüysek aldık. Ama eleştirin. Bugün yüzde 15 tarihe karıştı, Pazar ruhsatı tarihe karıştı. Biraz da elinizi vicdanınıza koyun. Şevket Keskin’in yaptığı yanlış varsa eleştirin. Ama yaptığı doğrular için de doğruyu söyleyin. Ama biz yine doğru bildiğimizi, hak bildiğimizi Malatya’da ne eksik görürsem göreyim Başkomutan Reis’e götüreceğim. Bunu herkes bilsin. Herkes çalışacak. Ben çalışmazsam da beni eleştirin. Ama dozunu kaçırmayın. Tozu kaçarsa ve bir konuşursam inanın yer yerinden oynar. Hepimiz Malatya için, hepimiz ülke için çalışalım. Eksiğimiz olduğunda söyleyin. Yeri geldiğinde hakkınızı sonuna kadar savundum. Bundan sonra da sizlere yemin ediyorum bütün esnafın emrindeyim. Bütün Malatya’nın emrindeyim. Yanlış yapanın da her zaman karşısındayım.”busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

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