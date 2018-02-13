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 “Tütün üreticisini icra dairesiyle tanıştırdılar” 

Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, üretilen tütünün sonbahardan beri satılamadığını belirterek, “Bugüne kadar icra dairesinin yolunu bilmeyen üreticiler mahkemelerle tanıştı” dedi.

 “Tütün üreticisini icra dairesiyle tanıştırdılar” 

Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, üretilen tütünün sonbahardan beri satılamadığını belirterek, “Bugüne kadar icra dairesinin yolunu bilmeyen üreticiler mahkemelerle tanıştı” dedi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 18:13
 “Tütün üreticisini icra dairesiyle tanıştırdılar” 

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, örgüt ziyaretlerine Doğanşehir’de devam etti. Beraberinde il yöneticileri ile birlikte Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kiraz, Doğanşehir merkezde semt pazarı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“PTT Kargo'nun camındaki yazı tütün yasağının tescili”
İlçe örgütüyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, burada yaptığı konuşmada tütün üreticilerinin sorunlarına değinip, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini kaydetti. Son dönemlerde tütün ile ilgili önemli sorunlar yaşandığını belirten Kiraz, “Doğanşehir’in bütün bölgelerinde üretilen ve satılan yerli tütün bir yasa çerçevesinde önce yasaklanmaya çalışıldı, üreticiler tarafından torba yasadan çıkarılması için mücadele edildi. Ancak üretilen tütünün satışına ciddi yasaklamalar devam ediyor. Tütünün bir yerden başka bir yere sevki yasak. Yakalanınca ceza ödeyen birçok çiftçimiz var. PTT Kargo araçlarının camına tütünün gönderilmesinin yasak olduğunu yazan kağıt asılmış durumda. Yani hükümet tütün sevkini yasakladığını PTT ile tescilledi. Tütün hasadının ilk başladığı sonbahar döneminden bugüne kadar tütün üreticisi tütününü satamıyor, stoklarda bekletiyor. O günkü fiyatla bugünkü fiyat arasında beşte bir oranda düşüş görülüyor. Çiftçi tütününü satamadığı için yoksullukla karşı karşıya. Tütün üreticisi icrayla karşı karşıya. Bugüne kadar icra dairesinin yolunu bilmeyen üreticiler mahkemelerle tanıştılar” dedi.

“Hükümet uluslararası tekellere boyun eğiyor”
AK Parti Hükümetinin tütün yasaklama sebebini kaçak üretim olarak açıkladığını belirten Kiraz, “Doğanşehir’de üretilen tütün yasak Amerikan markalı sigara serbest. Bu topraklarda üretilen kaçak damgası yiyor ama yurt dışı markaları serbest ve teşvik ediliyor. Uluslararası tekel firmaları bizim hükümetimize baskı uyguluyor. Hükümet buna boyun eğiyor. Sadece tütünle değil, neredeyse tüm ürünlerde büyük problemler yaşanıyor. Çiftçi artık üretim yapamıyor. Yerli hiçbir şey kalmadı, her şeyin ithal edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Daha önce Doğanşehir’de fasulye, pancar üretiliyordu. Pancara kota getirildi. Dışarıdan yapay tatlandırıcı ürünler alabilmek için Doğanşehirlinin ürettiği pancarlara yasak getirildi. Yurt dışındaki sigara firmaları sigaralarını satsınlar diye tütün üretimi yasaklandı. Doğanşehir’in dünyaca ünlü elması var. Son birkaç yıldır ürünlerini istedikleri fiyatta satamayan üreticiler elma ağaçlarını kesmeye başladılar. Çünkü 10 kuruşa bile elmalarını satamıyorlar” şeklinde konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 18:32
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehir ITütünCHP İl Başkanı Enver Kiraz
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