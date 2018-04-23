Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110371
ALTIN
174.705
DOLAR
4.0913
STERLİN
5.7123
EURO
5.0006

 24 Haziran Öncesi Yeni Görevi Belli Oldu

İktidar partisinde liste kulisleri hızlandı. Yeni hükûmet sistemi ile ilgili olarak “vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu” doğdu. Ağır toplardan bazıları yeni dönemde de bakanlığa getirilecek. 

 24 Haziran Öncesi Yeni Görevi Belli Oldu

İktidar partisinde liste kulisleri hızlandı. Yeni hükûmet sistemi ile ilgili olarak “vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu” doğdu. Ağır toplardan bazıları yeni dönemde de bakanlığa getirilecek. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:29
 24 Haziran Öncesi Yeni Görevi Belli Oldu

SON ŞEKİL VERİLİYOR

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Erdoğan’ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek. Yeni hükûmet sisteminde, bakanlar kurulu Meclis içinden çıkmayacağı için, milletvekili adayı olarak listede yer alanların bakanlık umudu ortadan kalkacak. Liste dışı kalanlar ise, 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi içinde ‘Bakanlık’ beklentisine girecek.

YENİ SİSTEME YENİ LİSTE

İktidar partisi AK Parti’de aday listeleri hazırlanırken, 24 Haziran’dan sonra yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi dikkate alınacak. Bu kapsamda AK Parti kulislerinde, yeni dönemde Başbakanlık görevi tamamen sona erecek olan Binali Yıldırım’ın, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu sebeple Binali Yıldırım’ın yeni dönem için milletvekili adayı yapılmayacağı da AK Parti kulislerinde dolaşan güçlü iddialar arasında...

AĞIR TOPLAR YENİDEN

Erdoğan’ın, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK’nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan’ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

BAŞVURU YAPMAYACAKLAR

Mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay’ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.

GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ PARTİ

Erdoğan’ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 YAŞ ADAYLARI

AK Parti’nin milletvekili aday listesinde 18 yaşındaki adaylara da yer verileceği belirtiliyor. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile birlikte, hem gençlerin oyunu alabilmek hem de gençlerin Meclis’te temsilini sağlamak için listede, seçilebilecek sıradan en az iki genç adayın olması bekleniyor. Halen Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüten bazı isimlerin de milletvekili adayı olarak gösterileceği belirtiliyor. Kaynak:  Türkiye Gazetesi

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:51
Anahtar Kelimeler:
Vekil Adayı OlamayanlarYeni Hükûmet Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediyesi 23 Nisan Etkinliği Düzenledi
Battalgazi Belediyesi 23 Nisan Etkinliği Düzenledi
8. Malatya Film Festivalinin Danışmanları Belli Oldu
8. Malatya Film Festivalinin Danışmanları Belli Oldu
28 Parsel Satılıyor
28 Parsel Satılıyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim