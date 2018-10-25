Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92380
ALTIN
225.539
DOLAR
5.6870
STERLİN
7.3359
EURO
6.4909

‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen ve muhtarların emniyet kuvvetlerine mahalli anlamda her zaman yardımcı olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Genel Müdürlüğünün narkotik suçlarla mücadeleye ilişkin yaptığı değerlendirmeye değindi. Urhal, “Değerlendirmeye göre yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız” dedi.

‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen ve muhtarların emniyet kuvvetlerine mahalli anlamda her zaman yardımcı olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Genel Müdürlüğünün narkotik suçlarla mücadeleye ilişkin yaptığı değerlendirmeye değindi. Urhal, “Değerlendirmeye göre yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:50
‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI

‘Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı’nın 2018 yılı 2’nci toplantısında muhtarlarla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, muhtarlara verdikleri destek ve yardımdan dolayı teşekkür etti. Asayiş olaylarında, trafik olaylarında, trafik kazalarında, terörle mücadele konusunda ve özellikle de narkotik suçlarla mücadele konusunda çok ciddi anlamda mesafeler aldıklarını dile getiren Dr. Urhal, “Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde yüzde 100 nispetinde başarı elde etmişiz. Yani yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız” dedi.

Yılda 2 defa muhtarlarla gerçekleştirilen “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı”nın 2018 yılı 2’nci toplantısı dün gerçekleştirildi. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi’nin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Halil Ejder Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Aytekin, trafik, narkotik, asayiş şube müdürleri, bazı muhtarlar dernek başkanları ile birçok muhtar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra söz alan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yılda 2 defa yapılan bu değerlendirme ve istişare toplantısının 2’ncisini yaptıklarını söyledi.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR

Muhtarların destek ve yardımlarını her zaman gördüklerini dile getiren Dr. Urhal, “Sizlerin suçu önleme noktasında bizlere yardımınızı her zaman görüyoruz. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Elbette Malatya’yı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde suçla mücadelede suçların azalmış olmasının sebeplerini vurgularken en temel sebeplerden bir tanesinin de yine mahallinde bize yardımcı olan hatta ciddi manada destek olan mahalle muhtarlarımıza kaynaklandığını her vesileyle ifade ediyorum. Bunun yanında birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da aynı şekilde sizlerle karşılıklı ilişkiler içerisinde bilgileri değerlendirmek suretiyle farklı analizlerle, farklı sonuçlara ulaştığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında bir önceki yılla mukayese edilen tabloya göre belli suçlarda çok ciddi oranda azalmanın olduğunu gördüklerini belirten Dr. Urhal, asayiş olaylarında, trafik olaylarında, trafik kazalarında, terörle mücadele konusunda ve özellikle de narkotik suçlarla mücadele konusunda çok ciddi anlamda mesafeler aldıklarını belirtti.

FAYDALARINI GÖRÜYORUZ

Çok yoğun tedbirler aldıklarını ifade eden Dr. Urhal, “Bunun yanında tabi ki eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okullarımızın önlerinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Bakanımızın, Genel Müdürümüzün talimatlarıyla Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak okullarda çok yoğun tedbirler aldık ve alıyoruz. Geçen sene aldığımız tedbirlerden çok farklı tedbirler aldık. Sadece özel güvenlik görevlilerini görevlendirmenin dışında önemli gördüğümüz, analizini yaptığımız suç potansiyeli olabileceğini değerlendirdiğimiz okullarda da polis görevlendirmek suretiyle çok güzel tedbirler alıyoruz. Bunun faydalarını da görüyoruz. Buna ilave olarak özellikle asayişten, narkotikten, trafikten, TEM Şube’den karma ekip yaptık. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz okul timi marifetiyle de beklenmedik zamanlarda, beklenmedik yerlerde belli bir plan çerçevesinde şok uygulamalar yapılıyor. Şok uygulamaların da geri dönüşleri ciddi manada bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Okul müdürleri ve velilerden de bu anlamda ciddi manada bize geri dönüşler olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

HIRZILIK OLAYLARINDA AZALMA

“Belli suçlarda azalma var derken, bunu rakamlara dayalı olarak ifade ediyorum” diyen Dr. Urhal, şunları kaydetti:

“Gerçekten de mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla 4.8 oranında azalmanın olduğunu görüyoruz. Özele indiğimiz zaman hırsızlık olaylarında yüzde 42 nispeten azalmanın olduğunu görüyoruz. Bunlar önemli rakamlar. Yine narkotik suçlarla mücadele anlamında ifade etmek gerekirse Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir değerlendirme var. Bu değerlendirmede nüfus oranlarına göre nüfusu 400 ile 900 bin olan ileri müşterek değerlendirmeye tabi tutmuş. Daha doğrusu 81 ilimizi nüfusları itibariyle tasnif etmiş. Bizim de ilimizin nüfusu 780 bin olduğu için biz de 400 bin ve 900 bin nüfus aralığındaki iller kategorisinde değerlendirmişiz. Narkotik şubelerin performanslarını değerlendirmişler. Bu şubelerin değerlendirmesinde belli kriterler ortaya koymuşlar. Bu kriterlerden bir tanesi planlı operasyonlar, bir tanesi uyuşturucu ticareti yapmayla alakalı bir konu, gözaltılar, yakalamalar, tutuklanmalar ve bir önceki sene yapılan faaliyet operasyonlarla bu senenin mukayesesi. Tabloyu gördüğümüz zaman bizim için sevindirici bir sonuç. Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde yüzde 100 nispetinde başarı elde etmişiz. Yani yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer UrhalArkotik Suçlarla Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor
İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ
İL PROTOKOLÜ HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ GEZDİ
Malatya'da yurt ihtiyacı yok
Malatya'da yurt ihtiyacı yok
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim