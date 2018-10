‘NARKOTİK’TE BÜYÜK BAŞARI

‘Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı’nın 2018 yılı 2’nci toplantısında muhtarlarla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, muhtarlara verdikleri destek ve yardımdan dolayı teşekkür etti. Asayiş olaylarında, trafik olaylarında, trafik kazalarında, terörle mücadele konusunda ve özellikle de narkotik suçlarla mücadele konusunda çok ciddi anlamda mesafeler aldıklarını dile getiren Dr. Urhal, “Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde yüzde 100 nispetinde başarı elde etmişiz. Yani yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız” dedi.

Yılda 2 defa muhtarlarla gerçekleştirilen “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı”nın 2018 yılı 2’nci toplantısı dün gerçekleştirildi. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi’nin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Halil Ejder Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Aytekin, trafik, narkotik, asayiş şube müdürleri, bazı muhtarlar dernek başkanları ile birçok muhtar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra söz alan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yılda 2 defa yapılan bu değerlendirme ve istişare toplantısının 2’ncisini yaptıklarını söyledi.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR

Muhtarların destek ve yardımlarını her zaman gördüklerini dile getiren Dr. Urhal, “Sizlerin suçu önleme noktasında bizlere yardımınızı her zaman görüyoruz. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Elbette Malatya’yı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde suçla mücadelede suçların azalmış olmasının sebeplerini vurgularken en temel sebeplerden bir tanesinin de yine mahallinde bize yardımcı olan hatta ciddi manada destek olan mahalle muhtarlarımıza kaynaklandığını her vesileyle ifade ediyorum. Bunun yanında birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da aynı şekilde sizlerle karşılıklı ilişkiler içerisinde bilgileri değerlendirmek suretiyle farklı analizlerle, farklı sonuçlara ulaştığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında bir önceki yılla mukayese edilen tabloya göre belli suçlarda çok ciddi oranda azalmanın olduğunu gördüklerini belirten Dr. Urhal, asayiş olaylarında, trafik olaylarında, trafik kazalarında, terörle mücadele konusunda ve özellikle de narkotik suçlarla mücadele konusunda çok ciddi anlamda mesafeler aldıklarını belirtti.

FAYDALARINI GÖRÜYORUZ

Çok yoğun tedbirler aldıklarını ifade eden Dr. Urhal, “Bunun yanında tabi ki eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okullarımızın önlerinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Bakanımızın, Genel Müdürümüzün talimatlarıyla Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak okullarda çok yoğun tedbirler aldık ve alıyoruz. Geçen sene aldığımız tedbirlerden çok farklı tedbirler aldık. Sadece özel güvenlik görevlilerini görevlendirmenin dışında önemli gördüğümüz, analizini yaptığımız suç potansiyeli olabileceğini değerlendirdiğimiz okullarda da polis görevlendirmek suretiyle çok güzel tedbirler alıyoruz. Bunun faydalarını da görüyoruz. Buna ilave olarak özellikle asayişten, narkotikten, trafikten, TEM Şube’den karma ekip yaptık. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz okul timi marifetiyle de beklenmedik zamanlarda, beklenmedik yerlerde belli bir plan çerçevesinde şok uygulamalar yapılıyor. Şok uygulamaların da geri dönüşleri ciddi manada bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Okul müdürleri ve velilerden de bu anlamda ciddi manada bize geri dönüşler olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

HIRZILIK OLAYLARINDA AZALMA

“Belli suçlarda azalma var derken, bunu rakamlara dayalı olarak ifade ediyorum” diyen Dr. Urhal, şunları kaydetti:

“Gerçekten de mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla 4.8 oranında azalmanın olduğunu görüyoruz. Özele indiğimiz zaman hırsızlık olaylarında yüzde 42 nispeten azalmanın olduğunu görüyoruz. Bunlar önemli rakamlar. Yine narkotik suçlarla mücadele anlamında ifade etmek gerekirse Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir değerlendirme var. Bu değerlendirmede nüfus oranlarına göre nüfusu 400 ile 900 bin olan ileri müşterek değerlendirmeye tabi tutmuş. Daha doğrusu 81 ilimizi nüfusları itibariyle tasnif etmiş. Bizim de ilimizin nüfusu 780 bin olduğu için biz de 400 bin ve 900 bin nüfus aralığındaki iller kategorisinde değerlendirmişiz. Narkotik şubelerin performanslarını değerlendirmişler. Bu şubelerin değerlendirmesinde belli kriterler ortaya koymuşlar. Bu kriterlerden bir tanesi planlı operasyonlar, bir tanesi uyuşturucu ticareti yapmayla alakalı bir konu, gözaltılar, yakalamalar, tutuklanmalar ve bir önceki sene yapılan faaliyet operasyonlarla bu senenin mukayesesi. Tabloyu gördüğümüz zaman bizim için sevindirici bir sonuç. Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde yüzde 100 nispetinde başarı elde etmişiz. Yani yakalamalarımız artmış, tutuklamalarımız artmış, ele geçen malzeme artmış ve şubelerin etkinlikleri itibariyle baktığımız zaman kategorimizde en ön sırada yer almışız.”