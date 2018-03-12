NADİR GÜNATA'DAN NET AÇIKLAMA

Program öncesi kısa bir açılış konuşması yapan Ocak Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Canbolat, “MHP ve İYİ Parti çekişmesi içine Türk Ocaklarını çekme gayretlerini görüyoruz. İşgüzarlıklar yapılıyor. Buradan net olarak tekrar belirtiyoruz ki Türk Ocaklarının siyasetle bir işi yoktur. Biz fikri planda bir mücadele veriyoruz” dedi.

Canbolat, “Siyasetin kısır çekişme alanı içerisini kendimizi hapsedemeyiz. Kim Devlet Bahçeli’nin ülkücülüğünü tartışabilir? Başbuğ yanından ayırmamış hiç. Kim Meral Akşener’in ülkücülüğünü tartışabilir? Türk milletinin en yüce makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde MHP adına başkanvekilliği yapmıştır. 28 Şubat sürecindeki dik duruşunu kim yok sayabilir. Devlet Bahçeli de bizimdir, Meral Akşener de bizimdir. Biz bu tartışmanın içerisinde değiliz ve olmayacağız, bu böyle bilinsin” şeklinde konuştu.

Daha sonra İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Tatar, ‘Kızılelma’ başlıklı bir sunum yaptı. Kızılelma kavramının tarihsel gelişiminden başlayarak Türk milleti için neden önemli bir hedef olduğu konusunu görsellerle süslediği konuşmasında anlattı. Tatar sunumunda şu sözlere yer verdi:

KIZILELMA NEDİR?

“Kızılelmayı açıklayabilmek için önce renkten başlamamız gerekiyor. Kızılelmada bir kutsiyet var ve bu kutsiyet al renginden başlıyor. Al renge kızıl renge eski Türk’lerden itibaren bir kutsallık atfederiz biz. O yüzdendir ki bayrağa albayrak deriz, kana da alkan deriz kanımızdaki ve bayrağımızdaki kutsiyetten dolayı. Eski Türkler Gök Tanrıya ibadet ederlerdi ve ibadetin en uygun zaman sabah ve akşam güneşin doğuş ve batış zamanlarıydı. Her iki anda da gökyüzü kızıl renge bürünür. İşte bu kızıllık Göktanrıya da atfedilerek bir kutsallığa bürünmüştür. Bu kutsallık, ilahi bir renk anlayışı başlıklarımıza da yansımıştır. Eskiden beri önemli şahsiyeler ki bunların içerisinde savaşçı olanlar başlıklarının göğe bakan kısmını yani tanrıya bakan kısmını kızıl yaparlardı. Anadolu’daki kızılbaş ifadesi de buradan gelir. Eskiden beri askere giden gencin saçına kına yakılır, kızıla boyanır. Allah’a kurban olsun diye. Koyunlarımız, koçlarımız kurban edileceği zaman eskiden bir seremoni ile onlara da kına sürülürdü, kızıla boyanırlardı.Kültürümüzde ‘allamak’ tabiri vardır. Yüceltmek manasında kullanılır. Yine savaşçılar için kullanılan ‘alp’ tabiri vardır, al ve apa kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan alapa kelimesinden gelir. Alp odur ki insanı Yaradan’a götüren kişidir. Maddi-manevi birtakım özellikleri itibari ile Yaradan’a götürür. Yüce kişidir alp. Savaşçı ise bileğine güçlüdür, yüceliği oradan gelir. Din adamı ise güzel ahlakı ile alptır, yüce kişidir. İslam’la müşerref olunca biz alpin yanına eren kelimesini de ekledik. Ama erensiz bile alp yüce kişi demektir. Yine ‘al’ ve dağ manasına gelen ‘tağ’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş olan Altay dağları da yüce dağ manasına gelmektedir” şeklinde konuştu.

Program sonunda Ocak Başkanı Nadir Günata tarafından Taner Tatar hocaya Kızılelma şeklinde tasarlanmış bir plaket takdim edildi.(Bülten) - busabahmalatya.com