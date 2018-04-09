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MYK ÜYESİ EKİCİ’DEN AVŞAR’A ZİYARET

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar’a iade-i ziyarette bulundu.

MYK ÜYESİ EKİCİ’DEN AVŞAR’A ZİYARET

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar’a iade-i ziyarette bulundu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:46
MYK ÜYESİ EKİCİ’DEN AVŞAR’A ZİYARET

İl binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda MHP Malatya İl Başkanlığının yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP MYK Üyesi Ömer Ekici’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “MYK üyemiz Ömer Ekici Bey’in ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’da el birliği ile çalışacağız. Birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Teşkilatımıza olan güven ve sadakat bizleri fazlasıyla heyecanlandırmakta ve işimize daha çok odaklanmamıza sebep olmaktadır.Ömer Başkanımızla teşkilatımızın tüm birimleri ile Malatya’da artık MHP’nin varlığını hissettireceğiz”ifadelerini kullandı.

Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirir diyen Ekici, “Sahte ve sanal şahsiyetlerden, Fitne ve fesat çıkarıp, başkalarının kuyusunu kazanlardan, sinsi hesap ve gizli plan yapanlardan bırakınız dava adamı olmayı, insan bile olamaz, olmayacaktır” şeklinde konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Ömer EkiciBülent AvşarZiyaret
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