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MÜZE TOPLANTISI YAPILDI

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in daveti üzerine Malatya’ya gelen Tarihi Kentler Birliği Müze Danışmanı Ahmet Ömer Erdönmez, Malatya’da kurulması düşünülen müzelerle ilgili toplantı yaptı. 

MÜZE TOPLANTISI YAPILDI

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in daveti üzerine Malatya’ya gelen Tarihi Kentler Birliği Müze Danışmanı Ahmet Ömer Erdönmez, Malatya’da kurulması düşünülen müzelerle ilgili toplantı yaptı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:50
MÜZE TOPLANTISI YAPILDI

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Battalgazi, Darende, Arapgir ile Pütürge belediyelerinin müze yetkileri ve kurulacak müzelerin projelerini hazırlamakta olan mimarların katıldığı toplantıda Ahmet Ömer Erdönmez katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Darende Kent Müzesi teşhir tanzim proje mimarı tarafından yapılan sunumun ardından soru cevap kısmına geçildi.
Bursa Belediyesine ait 18 müzenin yapımında ve yurt içi ile yurt dışında birçok müzenin kuruluşunda görev alan Erdönmez’in bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak adına güzel bir toplantı olduğunu belirten katılımcılar, Darende Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bu organizesinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.


Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, müzenin Darende için önemine değinerek, amaçlarının Darende’nin kültürünü ve değerlerini yaşatmak olduğunu söyledi. busabahmalatya.com 

İHA

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