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Müze sayısı yüzde 5 arttı

Türkiye genelindeki müze sayısının 2017 yılı istatistikleri incelendiğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 438’e ulaştığı görüldü.

Müze sayısı yüzde 5 arttı

Türkiye genelindeki müze sayısının 2017 yılı istatistikleri incelendiğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 438’e ulaştığı görüldü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:24
Müze sayısı yüzde 5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılına bakıldığında Türkiye genelindeki müze sayısının 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak, 438’e ulaştığı görüldü. Bu müzelerin 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 239 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Bununla birlikte, Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 18,9 artarken, yine Bakanlığa bağlı olup ücretli olan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının da yüzde 28,3 arttığı kaydedildi.

ESER SAYILARI DA ARTTI

Gerçekleştirilen incelemede, müze ve ören yerleriyle ilgili 34 bin 110 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle son zamanlarda müze ve ören yerlerine yapılan zamların medyada geniş yansıma bulduğu görüldü.

Raporda, özel müze ziyaretçi sayısında da artış yaşandığı görülürken, bu artışın yüzde 26,3 olduğu tespit edildi. Özel müzelerdeki mevcut eser sayısı da 2016 yılına oranla yüzde 3,4 artış gösterirken, rakamsal olarak 386 bin 842’ye ulaştığı belirlendi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Müze SayısıTÜRKİYE
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