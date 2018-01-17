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MUSTAFA ÖNDER YENİDEN BAŞKAN

Edremit Malatyalılar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Önder, güven tazeledi.

MUSTAFA ÖNDER YENİDEN BAŞKAN

Edremit Malatyalılar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Önder, güven tazeledi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
MUSTAFA ÖNDER YENİDEN BAŞKAN

Genel kurulda konuşma yapan Dernek Başkanı Mustafa Önder, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Önder, "Yardıma muhtaç vatandaşlara, maddi manevi imkan ölçüsünde yardımcı olduk" dedi.
Bölge ayrımı yapmadan herkese dernek imkanları ölçüsünde yardım ettiklerini söyleyen Önder, "Bölgenin ve memleketimizin tanıtımı, yatırım ve iş istihdamını oluşturmak adına işadamlarını bölgeye davet ettik. Ramazanlarda, bayramlarda dayanışma içinde olduk. Halihazırda şu anda 10 üniversite öğrencisine aylık burs veriyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımıza destek olan kamu ve mülki idare amirlerine, bölge İş adamlarına hemşerilerimize dostlarımıza ve tüm Körfez halkına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

YENİDEN BAŞKAN...

Konuşmaların ardından yapılan seçimde başkanlığa yeniden Mustafa Önder seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Erhan Erteği, Ali Suat Şekeroğlu, Müslüm Korkudur, Erman Bal,Turan Yıldırım, Atilla Balaban, Hakkı Fırat, Özkan Saka, Şerif Özgür , Emin Toramanoğlu, Hurşit Tanrıverdi, Mehmet Coşkun, Kıyasi Uğurcuklu, Metin Salman, Hüseyin Gökçe, Erdoğan Deniz, ve Zeynel Dişbudak seçildi.

busabahmalatya.com 

İHA

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