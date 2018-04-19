Müslümanı Müslüman Olmayanı da Bizim Kardeşimiz

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, “O gün millet devlete güvenmiyordu, devlette millete güvenmiyordu. Devleti yöneten şahsiyetler, darbe dönemleri değişik demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde milleti hep öcü olarak görüp, ötekileştirmişler. Farklı dilleri konuşan insanlarımızı da maalesef hep düşman olarak görmüşler ama bugün biz ‘Alevi’si de, Roman’ı da, Müslüman’ı da, Müslüman olmayanı da bizim kardeşimiz’ diyoruz ve hep beraber ‘biz birlikte bir ülkeyiz’ diye ifade ediyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Seyran Mahalle muhtarı Zihni Dönmez ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Şahin, Malatya’da bütün kesimlerle bir araya gelerek hem gündemi değerlendirdiklerini hem de sıkıntıları yerinde alarak çözüm ürettiklerini söyledi.

Boztepe’nin artık eski Boztepe olmadığını ifade eden Şahin, “2009’da il başkanı olduğum dönemde Ahmet Çakır başkanımızla beraber çevre yolunun altında kalan ve hep öteki muamelesi gören bu bölgelerimizi şartlarımızı zorlayıp, burada yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme noktasında güzel çalışmalar yapacağımızı söyledik. O günden itibaren büyükşehir belediyemiz buralarda çok güzel çalışmalar yaptı. Şimdi de bu bölgenin evladı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, bu bölgeyi çok iyi biliyor, hiçbir talebi geri çevirmiyor ve gerekli icraatları yapıyor” dedi.

Milletvekili Şahin, devletin 70 Cent’e muhtaç olduğu dönemlerde milletin devlete olan güveninin taban yaptığını ifade ederek, şunları söyledi: “O gün millet devlete güvenmiyordu, devlette millete güvenmiyordu. Devleti yöneten şahsiyetler, darbe dönemleri değişik demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde milleti hep öcü olarak görüp, ötekileştirmişler. Farklı dilleri konuşan insanlarımızı da maalesef hep düşman olarak görmüşler ama bugün biz ‘Alevi’si de, Roman’ı da, Müslüman’ı da, Müslüman olmayanı da bizim kardeşimiz’ diyoruz ve hep beraber ‘biz birlikte bir ülkeyiz’ diye ifade ediyoruz. Bugüne Alevi’si göğsünü gererek ‘ben Aleviyim’ diyebiliyorsa, ortaya koyduğumuz birçok argümanlarla o vatandaşlarımızın özgürlük alanlarının, ifade hürriyetlerinin ne kadar insani bir hak olduğunu bire bir yaşatmış oluyoruz. Kürtçe konuşmanın yasak olduğu zamanları yaşadık, ciddi bir baskı vardı. Bu baskıda terörü ortaya çıkardı. Biz şuanda hem terörü bitiriyoruz hem de orada özgürlüklerin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırıp, insanca yaşam haklarını tüm insanlarımıza eşit bir şekilde sunmaya gayret gösteriyoruz.”

Suriye’deki mazlum ve mağdur insanların yanlarında yer aldıklarını dile getiren Şahin, “Sivil toplum kuruluşlarımız, teşkilatlarımız, vatandaşlarımız sınıra askerimize moral desteği vermeye gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de sanatçılarımız oradaydı. Oraya giden sanatçılarımızı ‘vatan haini’ gibi bir muameleye tutan ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri var. Oradaki askerlerimize destek verenlere karşı bir takım sözler sarf ederken ama daha önce Gezi eylemlerinde 28 Şubat’ı çıkaranlara aynı destekleri tersine veriyorlardı. ‘İktidara gelemiyoruz’ diyorlar. Siz, millete karşı terör örgütlerine destek verecek ve millete karşı duracaksınız. Millette bunu yemiyor, yutmuyor. Sizler Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu iddia etiğiniz bir siyasi partinin yöneticileriyseniz mutlaka yapılması gerekenleri milletten yana olmanız gerekir. Bunlar millete düşmanlar. Özgürlük mücadelesi veren Özgür Suriye Ordusu’na düşmanlar. Gerçek özgürlük mücadelesini Özgür Suriye Ordusu veriyor ama bunlar milletin yanında durmaktansa, karşısında duran güçlerin yanında oluyorlar” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com