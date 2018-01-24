MÜSİAD ZİYARET MARATONUNA HIZ KATTI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman,”Sivil toplum örgütleri bizim kurumlar için vazgeçilmez bir unsur. 2017 yılı içerisinde 13 bin 600 kişiyi işe yerleştirdik bunun temelinde sivil toplum örgütleri ve bulanmaktadır. Organize sanayi bölgemizde 24 bin 800 kişi yakın açık iş almamıza rağmen 13 bin 600 yakının karşıladık. Malatya’daki gençlerin sanayiyi tercih etmemeleri büyük bir sıkıntı yol açıyor” diye konuştu.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, Afrin harekatının başladığı bir dönemde bizlerin üretimi daha çok artırmamız gerektiğini ifade ederek,”Bu süreçte bize düşen cephe gerisinde her ne var ise üretime dahil, büyümeye dahil, ekonomik rakamlara dahil onunla ilgilenmektir. Cephenin gerisinde cepheye destek vermektir” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

