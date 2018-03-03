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''MÜSİAD MALATYA EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNDU''

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen Dost Meclisine Çalık’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

''MÜSİAD MALATYA EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNDU''

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen Dost Meclisine Çalık’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 17:25
''MÜSİAD MALATYA EKONOMİSİNE ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNDU''

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ın açılış konuşmasının ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ilerleyişine tanıklık etmiş ve Türkiye’nin büyümeye başladığı andan itibaren de zorlu süreçleri geride bırakarak, ülkenin güçlenmesine ve büyümesinde katkısı olmuş bir kurum olduğunu söyledi.
MÜSİAD’ın Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan önemli bir kurum olduğunu ifade eden Çalık, “Kurulduğu günden itibaren kat ettiği yol için ve ekonomiye sununmuş olduğu katkılar için ben canı gönülden teşekkür ediyorum. MÜSİAD Türkiye ekonomisine katkıda bulunurken Malatya MÜSİAD’da Malatya’nın ekonomisine, yatırımına çok ciddi katkılarda bulundu. Hem genç girişimciler yetiştirdi, hem de büyük girişimcilerimiz ve yatırımcılarımızla Malatya ekonomisine çok ciddi katkılar sundu” dedi.


MÜSİAD’ın kuruluşundan itibaren görev alan tüm başkanlara teşekkür eden Çalık, “MÜSİAD bir okul haline gelmiş vaziyette. Özellikle gençlerimiz bu okulda, daha sonra çok önemli karar mercihinde yer almışlardır. Gençlerimize hem okul hem örnek olan bu kurumu canını gönülden kutluyorum, Malatya’mıza ve ülkemize yapmış olduğunuz katkılar içinde teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak için verdiği terörle mücadelede MÜSİAD’ın desteğini de önemsediklerini kaydeden Çalık, “Şuanda Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden zafer nasip etsin istiyorum ve inşallah bütün dualarımız oradaki askerlerimize ve komutanlarımıza gönderiyorum” diye konuştu.
Programın sonunda ise Şube Başkanı Kalan, Çalık’a hediye takdim etti.  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 03.03.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
Hakan KahtalıAhmet çakırÖznur ÇalıkEkonomiMalatyaMÜSİAD
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