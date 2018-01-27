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MÜSİAD ‘dan Ticaret İl Müdürü Demirbağ’a ziyaret 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yönetim Kurulu ile birlikte Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ’ı ziyaret etti. 

MÜSİAD ‘dan Ticaret İl Müdürü Demirbağ’a ziyaret 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yönetim Kurulu ile birlikte Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ’ı ziyaret etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
27 Ocak 2018 Cumartesi 11:29
MÜSİAD ‘dan Ticaret İl Müdürü Demirbağ’a ziyaret 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ,” Ordumuz Afrin’de canla başla bir mücadele veriyor Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Bu operasyonda ordumuz yüzü akı ile bitireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Ülkemizin kaygan geçtiği böyle biz zaman da Afrin harekatın da olan Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Bu süreçte bize düşen cephe gerisinde her ne var ise üretime dahil, büyümeye dahil, ekonomik rakamlara dahil onunla ilgilenmektir. Cephenin gerisinde cepheye destek vermektir” şeklinde konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) .Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan.
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