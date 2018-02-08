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MÜNİR ÖZKUL, MALATYA’DA ANILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan İbrahim Şahin Uyumaz, Münir Özkul’un vefatının 40. gününde usta oyuncuyu anma gecesi düzenleneceğini söyledi. Türk Sineması tarihinin önemli isimlerinden Özkul’un “Bizim Aile” filminden sahnelerin canlandırılacağını belirten Uyumaz, “Malatya’da Münir Özkul’un unutulmaması adına farkındalık yaratmak istiyoruz.” dedi.

MÜNİR ÖZKUL, MALATYA’DA ANILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan İbrahim Şahin Uyumaz, Münir Özkul’un vefatının 40. gününde usta oyuncuyu anma gecesi düzenleneceğini söyledi. Türk Sineması tarihinin önemli isimlerinden Özkul’un “Bizim Aile” filminden sahnelerin canlandırılacağını belirten Uyumaz, “Malatya’da Münir Özkul’un unutulmaması adına farkındalık yaratmak istiyoruz.” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:23
MÜNİR ÖZKUL, MALATYA’DA ANILACAK

Ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul için Malatya’da anma gecesi düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan İbrahim Şahin Uyumaz’ın yöneteceği etkinlik Özkul’un vefatının 40. günü olan 14 Şubat tarihinde Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ÖLÜMÜNÜN 40. GÜNÜ

Programla ilgili açıklama yapan oyuncu İbrahim Şahin Uyumaz, Münir Özkul’un unutulmaması adına büyük bir farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Uyumaz, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde 4 yılı aşkın süredir çeşitli oyunlarda görev almaktayım Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Bu projeyi hayata geçirme fikri ilk olarak usta oyuncunun vefat ettiği gün olan 5 Ocak’ta aklıma geldi. Kendisi yıllarını Türk Sineması’na adamış önemli bir sanatçı ve biz gençlerin sürekli örnek alabileceği bir isimdir. Bizde Malatya’da tiyatro ile ilgilenen genç isimler olarak kendisine olan görevimizi bu şekilde yerine getirmek istiyoruz. Daha önceden de bir hayranlığım vardı. İzlemekten bıkmadığımız filmlerden bir tanesi “Bizim Aile” filmiydi. Şimdi de ben sahneye taşıyorum. Kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Münir Özkul’un kırkı çıktığı için o gecede Kuran’ı Kerim tilaveti de olacak. Yine Özkul’u hatırlatan koro çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda da Bizim Aile filminden kesitler alıp, Adile Naşit ile Münir Özkul’un birleşme sahnelerini alıp, canlandıracağım. Etkinlik Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu’nda olacak. Ücretsiz halka açık olacak programa tüm Malatyalıları bekliyoruz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir TiyatrosuMalatyaMalatya Haberleri
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