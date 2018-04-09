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MÜLTECİLERİN DRAMI BU FİLMDE

Afganistanlı mültecilerin dramını, yasa dış göçü ve insan kaçakçılığını anlatan "Sessiz Gözyaşları" adlı sinema filmi Malatya'da gösterime girdi.

MÜLTECİLERİN DRAMI BU FİLMDE

Afganistanlı mültecilerin dramını, yasa dış göçü ve insan kaçakçılığını anlatan "Sessiz Gözyaşları" adlı sinema filmi Malatya'da gösterime girdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:50
MÜLTECİLERİN DRAMI BU FİLMDE

Afganistan'dan 19 yıl önce İran'a, buradan da türlü zorluklarla Türkiye'ye gelerek Trabzon'a yerleşen Afganistanlı yönetmen Abbas Mohammadi’nin Afgan mültecilerin desteği ile Trabzon'da çektiği film, Trabzon’un ardından Malatya’da gösterime girdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkıları ile Sanat Sokağı'nda yer alan salonda gösterime giren filme Malatyalılar ve Malatya’da yaşayan Afganlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak çekilen filmde insan kaçakçılığı ve Afgan mültecilerin dramının yanı sıra organ mafyası, madde bağımlılığı konularına da vurgu yapılıyor.

EN BÜYÜK AMACIMIZ…

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Abbas Mohammadi, ülkesinden kaçan Afgan mültecilerin yaşadıkları dramları ve insan kaçakçılarının acımasızlıklarını gözler önüne sermek için 3 yıl önce ‘Sessiz Gözyaşları'nı çekmek için hazırlıklara başladıklarını belirterek, en büyük desteği ailesinden ve Trabzon'da kendisi gibi mülteci olarak yaşayan Afganlar'dan gördüğünü söyledi. Filmde 100’den fazla kişinin rol aldığını kaydeden Mohammadi, “Filmde Türk, İranlı arkadaşlarımız da var. Buradaki en büyük amacımız ise bu sorunların tüm dünya tarafından görülmesi” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sessiz GözyaşlarıMalatyaAbbas Mohammadi
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