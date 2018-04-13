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MÜJDE YÜKLÜ GÜN

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,miraç kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

MÜJDE YÜKLÜ GÜN

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,miraç kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Nisan 2018 Cuma 16:42
MÜJDE YÜKLÜ GÜN

Polat, Miraç mucizesinin, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yaptırılan mukaddes bir yolculuğu, manevi yükselişi ve huzur-u ilahiye kabul edilişini ifade ettiğini söyledi.

Polat, Miraç Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya vasıl olması anlamına gelen miraç gecesi bir arınma ve Allah’a yükselişin adıdır. Miraç Kandili, ilahi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız ve nefis muhasebesi yapabilmemiz için güzel bir fırsattır. Bizler de bu mana ve müjde yüklü günü fırsat bilerek kırgınlıkların giderilmesi, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerimizin en üst seviyede yaşanmasına gayret göstermeliyiz.Dinimizin direği olan namaz Miraç’ın hediyesidir ki aynı zamanda müminin miracıda namazdır. Peygamber Efendimiz Miraç’ta vasıtalardan arınmış olarak Allah’ü Teala ile nasıl karşı karşıya geldiyse, mümin de namazda vasıtasız olarak doğrudan doğruya rabbinin huzuruna çıkar. Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. O’nun sonsuz affından, merhametinden, faydalanmamız dileğiyle, okuyacağımız duaların ve kılacağımız namazlarımızı Cenabı Allah’ın kabul etmesini niyaz ederim. Bu duygularla Miraç Kandilini en içten dileklerimle kutluyor, dualarımızın kabul görmesini, Müslümanların, birlik ve beraberliğine, milletimizin ve bütün insanlığın huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMiraç Kandili
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