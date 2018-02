Muhtarlarla istişare edildi

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığı hizmetlerden dolayı Başbakan Binali Yıldırım’ın Başkan Gürkan’ı tebrik ettiğini söyledi. Battalgazi Belediyesi tarafından ‘Kültür Envanterini’ güncellemek amacıyla Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarlar ile birlikte Battalgazi’nin çağdaş anlamda bir şehir olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Muhtarların belediye hizmetlerine her zaman destek verdiklerini belirten Gürkan, “Muhtarlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetleri bir koordinasyon içinde hükümetimiz, devletimiz, milletvekillerimiz, bakanımız, genel başkan yardımcımızın destekleriyle bu işleri yaptık. Özellikle Mahallelilik Projesi Türkiye projesi oldu. Bu proje üzerinde önemle durmak istiyorum. Şehrimizde, huzur, güven ve asayişi, birlik, beraberlik, dirlik ve düzeni muhafaza edeceksek bu ‘Mahallelilik Projesi’ üzerinde çok durmamız gerekiyor. Bu istişare toplantısında ilçemizin daha huzurlu bir ilçe olması üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir ve bu sorumlulukları en güzel bir şekilde yerine getirmek için çaba ve gayret içinde olacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat’ta Malatya’ya geleceğini belirterek, “Hem il kongremizi gerçekleştirmiş olacağız, hem de Başbakanımıza güzel bir miting yapacağız. Kapalı Spor salonunun önündeki alanda Malatyalı hemşerilerimizle birlikte olacağız. Sayın Başbakanımızın bu ikinci gelişi olacak. Bizim her yaptığımız mitingde muhtarlarımız bize büyük destekler verdi. Köy ve mahallelerde bulunan tüm arkadaşlarımızı miting alanına getirdiler. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Başbakanımızı da Malatya’mıza yakışır bir şekilde karşılarız” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Büyükşehir’de KUDEP’in kurulması ile birlikte 900 civarındaki tarihi eserin devrinin alındığını ifade ederek, “Bunlarla ilgili sanat tarihçileri, Arkeologlar çalışmaya başladılar. Battalgazi tarihi eserleri ile öne çıkan ilçelerimizin başında yer alıyor. Bunları onarmak tarihe sahip çıkmaktır. Bunların her biri birer tapu hükmündedir. Bu tarihi eserleri gün yüzüne çıkarıp, gelecek nesillere bırakmak bizim görevlerimiz arasında. Muhtarlarımızla birlikte bunlara sahip çıkmak ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, sulama suyu sorununa dikkat çekerek, “Derme suyunun asıl kaynağı olan Abdulharap çayının Çat Barajında su artık dip seviyesinin altına inmeye başladı. Geçen Temmuz ayında benim yaptığım ilk şey buradaki bölge müdürlüğünü harekete geçirmek oldu. Mutlaka bir çalışma başlatılması gerektiğini söyledim. Şerefhan deresini bu yaraya merhem olmasa da en azından takviye eder düşüncesi ile bir takım gecikmeler olmasına rağmen orayı besleyecek ana kanallardan bir tanesini aktarmayı başardık. Dip suyu vermeyecekler bununla birlikte Genel Müdürlüğün talimatı ile dip suyu en azından iki defa daha sulamamıza vesile olacaktı. Bu seneyi kurtarmak için harekete geçtik, gelecek yıldaki yağışları görmeden bir şey söylememiz mümkün değil. İşte o dip suları ile en azından ağaçlarımızı sulama imkanı bulduk. Yine Medik ve Şahnahan sulamalarının tamamıyla ilgili sıkıntılar vardı. İnek Pınarı barajının yapılması noktasında yine Beylerderesi üzerinde yapılması düşünülen göletin biz birden fazla olmasını hep arzu ediyorduk. Genel müdürlükten getirdiğimiz bir heyete orayı incelettik. Ancak Şahnahan regületörünün üzerinde göletin yapılması kaynağın belki yatak değişmesine vesile olur düşüncesi ile uygun görülmedi. Bu karar doğru bir karardı. 7-8 kilometre uzunluğundaki bu durum için ancak köprünün üzerinde bir baraj yapılması uygun görüldü. O da inşallah Haziran ayında bitmiş olacak” dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmeye dikkat çekerek, “Geçen hafta Başbakanımızla Battalgazi Belediye Başkanımı biraraya getirdiğimizde projelerini Başbakanımıza sunduğumuzda, Başbakanımız’da Battalgazi Belediye başkanımıza teşekkür ve tebriklerini iletti. Allah nasip ederse kongremize Başbakanımız gelecek ama o açılışları inşallah özel olarak Malatya’da Battalgazi’de Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyeleri de dahil olmak üzere hizmetlerimizi yerinde görelim dedi ve Battalgazi Belediye Başkanımızla yaptığı görüşmede çalışmaları için tebrik ve teşekkürlerini iletti. Bende tüm Malatyalı ve Battalgazili kardeşlerim adına Battalgazi Belediye Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalık, sulama suyu sorununda yaşanan sorunları çözmenin gayreti içinde olduklarını ifade ederek, “Tüm Türkiye’yi dolaşıyorum. Gururla söylüyorum ki Malatya’da yapılan hizmetler ve değerli belediye başkanlarımın yaptığı çalışmalar yüzümüzün akı. Ben tüm belediye başkanlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazili muhtarlarımızın en önemli sorun olan sulamaları çok yakından takip ediyoruz. Bu konu için bizlerde birbirimizi güçlendiriyoruz. Bu takipleri birlikte yapıyoruz. Sulama ile ilgili yaşanan sorunları Ankara’da hem bürokratlarımıza hem de Orman ve Su İşleri Bakanımıza ilettik. Tüm dünyanın kuraklık sorunu yaşadığı bir dönemde Malatya’nın yaşamaması için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Şerefhan’dan Çat Barajına Mediğe su verilmeye başlanması bizim için çok önemli bir adımdır. 8 milyon metre küp Şerefhan deresinden alınacak su Çat Barajına verilecek. Su verilmeye başlandı. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Battalgazi ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi konusuna da değinen Çalık, “Sizin beklediğiniz Battalgazi Devlet Hastanesi ile ilgili olarak tüm çalışmaları tamamladık. 200 yataklı hastanemizin işleri tamamlanmak üzere. Ama bizim talebimiz bunu 300 yataklı bir hastaneye çıkarmak. Bununla alakalı Kalkınma Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Takibini de yapıyoruz. Battalgazi Hastanemizde hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarların sorunları dinlenirken, programa katılanlar Battalgazi Belediye bahçesine çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında fidan diktiler.busabahmalatya.com