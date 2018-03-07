MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Toplantıda, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar masaya yatırıldı.

Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantı öncesi konuşan Vali Kaban “Eğer bir yerde yönetimden bahsediyorsak burada problem var demektir. Problem olacak ki yönetim olsun o yönetimde onu çözsün. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle söyle baktığımızda dünyadaki genel teamüle, trend’e orada özellikle de yerel düzeydeki halka en yakın olan yönetim noktalarının önemi bir kez daha net bir şekilde anlaşılıyor. Bu anlamda da Türkiye, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu anlamda da bir öncülük yapıyor. Oda halka en yakın yönetim noktası olarak muhtarlık müessesesinin tekrar ihya edilmesi sürecidir. Buradaki maksat hep o klişe gibi geliyor ama aslında klişenin de ötesinde bir gerçeği olan husustur bu oda hakikaten milleti yaşat ki devlet yaşasın prensibi. Bu prensip çok önceden beri atalarımızın büyüklerimizin devam ettirdiği bir yol olarak zaman zaman inkıtaa uğramış ama şimdi tekrar ihya düzeyinde karşımıza çıkıyor. İşte burada onun bir parçası olarak sizlerle buluşmak, sizlerin bu anlamdaki önüne en son çıkan ihtiyaçları, talepleri, temennileri çünkü ona da ihtiyacımız oluyor. Geçen sefer yaşadık her şeyde sorun demek değil bazı sektörlerde elde edilen başarıdan dolayı teşekkürler ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ben buraya konuşmak için gelmedim. Arkadaşlarımızla birlikte sizleri dinlemek üzere geldik. Hep birlikte oluşturacağımız sohbet ortamı içerisinde mevcut gündemimizi, sıkıntılarımızı konuşacak yerine göre mütalaa ederek bir sonuca ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Bunun için hepinize başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Salih Sak, İlçe Belediye Başkanı V. İlhami Mengi, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat önderleri katıldı.